Karateistka Ela priborila edino odličje Sloveniji

Po osvojitvi zlate medalje na svetovnem pokalu in osvojitvi kar štirih medalj na Odprtem prvenstvu Slovaške je na Evropskem prvenstvu za kadete, mladince in mlajše člane v finskem Tampereju, članica lani ustanovljenega borilno športnega društva Fight Club Shony, Ela Petan, osvojila bronasto medaljo v kategoriji borb mladink do 53kg.



»Na evropskem prvenstvu je nastopilo 1046 tekmovalcev iz 45 evropskih držav, med njimi tudi 28 članska reprezentanca Slovenije. Naša reprezentanca je osvojila 2 peti in dve sedmi mesti, najboljšo uvrstitev in hkrati edino odličje Sloveniji, pa je priborila ravno Ela. V polfinalu se je srečala s tekmovalko Mio Bitch iz Nemčije. Omenjeno tekmovalko je Ela že premagala v polfinalu svetovnega pokala v Poreču, žal pa se je tokrat poleg nasprotnice borila še z izjemno nenaklonjenimi sodniki. Eline točke so bile žal vse kaznovane in dvoboj se je končal z 0:1. Sledil je repasažni boj za bron z reprezentantko BiH, Emino Sipović, Ela se je borila zelo odločno in zbrano ter zasluženo zmagala z 2:1 in osvojila bron. Upoštevajoč dejstvo, da na teh prvenstvih lahko nastopa le po en predstavnik vsake države, je dosežek izjemen in nedvomno potrjuje naše dobro delo, hkrati pa obeta mladi tekmovalki svetlo športno pot,« nam je o njenih borbah zaupal karateistkin trener Sašo Vaš Shony.



Po zelo napornih pripravah na prvenstvo čaka Elo krajši odmor, že v mesecu septembru pa nastop na svetovnem pokalu v Istanbulu. Brežiška karateistka je trenutno na svetovni rang lestvici rangirana na 7. mesto, po zadnjem dosežku pa bo na njej zagotovo poskočila za nekaj mest.



