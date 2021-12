Kapetan pregnal urok s sedmih metrov

VELENJE • Nekakšna poetska pravica se je izkazala v 123. šaleško-savinjskem derbiju. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so prejšnji teden zapravili vseh šest sedemmetrovk in Trimu oddali prvo točko, v soboto pa je kapetan David Razgor premagal urok, prav s sedmih metrov ob izteku časa zadel in Celjanom v Rdeči dvorani, kjer so 12. maja izgubili naslov, prinesel najpomembnejšo zmago v sezoni. Bilo je 30:29 (16:16). Gorenje se lahko počasi že poslovi od domače lovorike in se posveti evropski ligi. Večni derbi pred okrog 1000 gledalci je več kot upravičil pričakovanja, jeziček na tehtnici se ...