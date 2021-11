Kapetan in selektor sta si obetala več

Dobra dva meseca pred začetkom eura na Madžarskem in Slovaškem je slovenska rokometna reprezentanca dobila vpogled v svoje trenutno stanje, ki ji ne more vlivati pretiranega optimizma. Slovenci na prijateljski tekmi proti Hrvaški v Novigradu niso bili konkurenčni za zmago, je pa selektor Ljubomir Vranješ ob porazu z 31:34 (16:18) dobil nekaj pomembnih informacij. Obeta si, da bo slika veliko lepša, ko se bosta sosedi srečali 29. decembra v Sloveniji. Slovencem sezona 2020/21 ne bo ostala v lepem spominu, na SP v Egiptu niso pokazali presežka in ostali brez izločilnih bojev, zelo slabo podobo ...