Kapetan Handanović želi dvigniti pokal

Kastanjete tleskajo, pleše se seviljana. Sevilla ima namreč nocoj z začetkom ob 21. uri v Kölnu v finalni tekmi nogometne evropske lige priložnost, da še šestič dvigne pokal v tem starocelinskem klubskem tekmovanju. Andaluzijski žogobrcarji so si naslov v po moči, za ligo prvakov, drugem evropskem pokalu namreč priigrali že petkrat, v letih 2006 in 2007 in prav tako zapored v letih 2014, 2015 in 2016. Drugi finalist Inter lovorike ni osvojil že vse od leta 2011, dvignil je italijanski pokal, je pa zato leto prej v malho pospravil ligo prvakov, domači naslov v serie A, italijanski superpokal in svetovno klubsko prvenstvo.

Zadnja od treh kron Interja v pokalu UEFA, predhodniku evropske lige, pa ima že dolgo brado, raste ji od leta 1998. Tudi slovenski vratar in kapetan Milančanov Samir Handanović bo tako lovil svojo prvo lovoriko v vrstah črno-modrih. Zasuk Interja k boljšim izidom in letošnjemu drugemu mestu v italijanski ligi gre pripisati delu trenerja Antonia Conteja, na drugi strani bo taktiko in vodenje svojih varovancev uravnaval premeteni Bask Julen Lopetegui. Njegova Sevilla je v formi, dvajset tekem v vseh tekmovanjih je brez poraza, zato bo trdnost obrambe prva Interjeva naloga, v napadu pa lahko stavi na Romeluja Lukakuja, zabil je na rekordnih desetih zaporednih tekmah evropske lige, in Lautara Martineza, ta je vroča prestopna tarča Barcelone. Conte adut več »Res nam je doslej odlično šlo, a končni cilj je, da osvojimo naslov. Sevilla pa je v finalu favorit,« meni Belgijec Lukaku. »Inter je pripravljen na velike stvari. Sam sem sicer zaradi golov imel težko obdobje, a dvakrat zadeti v polfinalu je bilo olajšanje,« je navrgel Argentinec Martinez. »Sevilla je izkušena, mnogi od naših igralcev pa bodo prvič okusili, kako je biti v sklepnem dvoboju, ki odloča o vsem. A brez skrbi, dali bodo vse od sebe, tako kot že do zdaj,« razmišlja trener Antonio Conte. Že dobro, lovorike, a ker sta šport in nogomet tudi posel, bo šlo tudi za denarce. Zmagovalec evropske lige bo zgolj za zmago v finalu prejel 8,5 milijona evrov, poraženec 4,5, šampion se bo v superpokalu nato meril z zmagovalcem lige prvakov. Tako Inter kot Sevilla pa bosta v žrebu za novo sezono lige prvakov. »Inter ima vse, da lahko tekmuje v ligi prvakov. Poglejte, kakšna igralska imena ima v ekipi, hkrati pa v Antoniu Conteju še izkušenega trenerja. Zato bomo morali biti v vseh prvinah igre na najvišji možni ravni,« pravi trener Seville Julen Lopetegui.