INCIDENT

Kaos na dirki! Propalestinski protestniki razbijali, rušili in preprečili konec etape (FOTO in VIDEO)

V Bilbau brez zmagovalca.
Fotografija: FOTO: Pankra Nieto Reuters
Odpri galerijo
FOTO: Pankra Nieto Reuters

STA, M. U.
03.09.2025 ob 20:13
03.09.2025 ob 20:17
STA, M. U.
03.09.2025 ob 20:13
03.09.2025 ob 20:17

Na kolesarski dirki po Španiji se etapa v Bilbau ni končala na predvidenem cilju, potem ko so propalestinski protestniki »pripravljali incident« ob ciljni črti. V rdeči majici vodilnega je ostal Danec Jonas Vingegaard.

FOTO: Ander Gillenea Afp
FOTO: Ander Gillenea Afp
FOTO: Pankra Nieto Reuters
FOTO: Pankra Nieto Reuters
FOTO: Ander Gillenea Afp
FOTO: Ander Gillenea Afp

V razgibani etapi, ki je bila po profilu podobna tisti, na kateri večinoma dirkajo na aprilski preizkušnji po Baskiji, si ubežniki niso nikoli privozili dovolj velike prednosti, da bi povzročali težave favoritom.

Tako so najboljši skupaj prišli do zadnjega kroga, v katerem so jih na vzponu Vivero za nekaj trenutkov zmotili prvi izmed sicer številnih protestnikov ob cesti v Bilbau in okolici.

Sam protest je bil primarno uperjen proti izraelski ekipi Israel-Premier Tech in njeni prisotnosti na dirki. Organizatorji Vuelte so imeli z ekipami in kolesarji sestanek pred etapo po dogodkih dan prej, ko so protestniki povzročili padec Italijana Simoneja Petillija. Tudi v peti etapi oziroma ekipnem kronometru so protestniki za nekaj sekund z razgrnjenim panojem ustavili prej omenjeno izraelsko ekipo.

Toda etapa se je danes kljub težavam nadaljevala, čeprav je moralo vodstvo dirke 15 km pred koncem skrajšati etapo zaradi napovedanih težav na cilju.

 

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kolesarstvo Bilbao protestniki dirka protesti

Priporočamo

Janša objavlja fotografije mladih Slovenk in Slovencev. Razlog pa tole (FOTO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Deček (10) v razredu začel jokati, odpeljali so ga v bolnišnico, a umrl. Toksikološki rezultati šokirali vse
Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Komentarji:

Priporočamo

Janša objavlja fotografije mladih Slovenk in Slovencev. Razlog pa tole (FOTO)
Škandal na letališču: namesto iskanega morilca aretirali nedolžnega Slovenca
Deček (10) v razredu začel jokati, odpeljali so ga v bolnišnico, a umrl. Toksikološki rezultati šokirali vse
Od UKC Ljubljana se je po skoraj pol stoletja poslovila legendarna gospa Višnja (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.