Kaos na dirki! Propalestinski protestniki razbijali, rušili in preprečili konec etape (FOTO in VIDEO)

Na kolesarski dirki po Španiji se etapa v Bilbau ni končala na predvidenem cilju, potem ko so propalestinski protestniki »pripravljali incident« ob ciljni črti. V rdeči majici vodilnega je ostal Danec Jonas Vingegaard.

FOTO: Ander Gillenea Afp

FOTO: Pankra Nieto Reuters

FOTO: Ander Gillenea Afp

V razgibani etapi, ki je bila po profilu podobna tisti, na kateri večinoma dirkajo na aprilski preizkušnji po Baskiji, si ubežniki niso nikoli privozili dovolj velike prednosti, da bi povzročali težave favoritom.

Tako so najboljši skupaj prišli do zadnjega kroga, v katerem so jih na vzponu Vivero za nekaj trenutkov zmotili prvi izmed sicer številnih protestnikov ob cesti v Bilbau in okolici.

Sam protest je bil primarno uperjen proti izraelski ekipi Israel-Premier Tech in njeni prisotnosti na dirki. Organizatorji Vuelte so imeli z ekipami in kolesarji sestanek pred etapo po dogodkih dan prej, ko so protestniki povzročili padec Italijana Simoneja Petillija. Tudi v peti etapi oziroma ekipnem kronometru so protestniki za nekaj sekund z razgrnjenim panojem ustavili prej omenjeno izraelsko ekipo.

Toda etapa se je danes kljub težavam nadaljevala, čeprav je moralo vodstvo dirke 15 km pred koncem skrajšati etapo zaradi napovedanih težav na cilju.