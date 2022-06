Kamere ujele, kako sta Pogačar in Majka določila, kdo bo zmagal na sobotni etapi (VIDEO)

Sobotna etapa dirke po Sloveniji, ki se je končala z vzponom na Veliko planino, je bila prava poslastica za kolesarske navdušence. Kolesarja Rafal Majka in Tadej Pogačar, oba člana ekipe UAE, sta dokazala, da sta na tej dirki razred zase, in sta med vzponom pometla s konkurenco. Majka in Pogačar sta na vrh prišla istočasno, a etapna zmaga je šla v roke Majki. Odločitev, kdo bo zmagal, pa sta kolesarja prepustila igri kamen, škarje in papir.

Kamere so kolesarja ujele, kako sta tik pred ciljem določila, čigavo kolo bo prvo prečkalo ciljno črto, in posnetki so seveda zakrožili po spletu in navdušili kolesarske navdušence.

Pred kolesarji je danes zadnja etapa. Pogačar bo branil zeleno majico vodilnega na dirki po Sloveniji. Peta etapa od Vrhnike do Novega mesta se bo začela ob 11.20, najboljše pa v cilju pričakujejo okoli 15. ure.

Branilec lanske zmage Pogačar ima pred zadnjo etapo še tri sekunde naskoka pred Majko, na tretjem mestu pa je po zahtevnem sobotnem dnevu v sedlu ostal Domen Novak (Bahrain-Victorious), ki za Pogačarjem zaostaja 1:56 minute.

Danes kolesarje čaka še zadnja, pretežno ravninska etapa od Vrhnike do Novega mesta v dolžini 155,7 km, v kateri pa utegneta razplet krojiti strm in dva kilometra dolg vzpon na Trško Goro z devetodstotnim povprečnim naklonom in spust po ozki cesti do Novega mesta.

Tam lahko svoje mojstrstvo v spustih vnovič pokaže Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Ta je 19. marca dobil spomenik Milano–Sanremo prav po vratolomnem in neustrašnem spustu s Poggia.

V soboto je Mohorič precej varčeval z močmi, za nedeljo pa ni razkril kart, čeprav mu trasa odgovarja. Njegovo moštvo bo še dodatno motivirano, saj v štirih etapah še ni okusilo slasti zmage.