Kakšni boji na današnji etapi! Pogačar povečal prednost, zmagal pa Francoz (VIDEO)

Francoz Valentin Paret-Peintre je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji na Mont Ventoux. Slavil je iz skupine ubežnikov, medtem ko je v ozadju Danec Jonas Vingegaard večkrat napadel vodilnega na dirki Tadeja Pogačarja, a se slovenski as ni dal in še za nekaj sekund povečal prednost. Primož Roglič je bil deveti in pridobil eno mesto.

V seštevku ima Pogačar, ki je v sprintu proti Dancu vzel še dve sekundi, zdaj 4:15 minute prednosti pred Vingegaardom, precej pa sta oba povečala prednost do tretjeuvrščenega Floriana Lipowitza.

Nemec je danes, potem ko mu je na zadnjem klancu pomagal tudi Roglič, zaostal 1:53 minute, v seštevku pa je zdaj 9:03 minute zadaj. Roglič je napredoval s šestega na peto mesto, potem ko je etapo končal kot deveti z 1:51 minute zaostanka. Za vodilnim rojakom 35-letni Zasavec zaostaja 11:42 minute.

Ni načrtoval maščevanja za vsako ceno

Čeprav je na Ventoux pred štirimi leti Pogačar izgubil stik z Vingegaardom v eni od etap, tokrat ni načrtoval maščevanja za vsako ceno. Tudi v izjavi pred etapo je dejal, da bodo v ekipi zaradi vetra v prsi v zadnjih petih kilometrih bolj nadzorovali dogajanje, kot pa napadali.

Do vznožja Ventouxa sta pred glavnino prišli dve skupini ubežnikov, glavnina pa je vzpenjanje začela s šestimi minutami zaostanka, na čelo pa se je postavila ekipa Visma-Lease a Bike. Oba vodilna sta hitro izgubljala pomočnike, dobro pa je bil postavljen tudi Roglič, a ritem sprva ni bil premočan, da bi rezali v zaostanek za ubežniki.

Prvi napad je uprizoril Vingegaard, ki je skočil okoli devet kilometrov pred ciljem. S sabo je odpeljal le Pogačarja, za njima pa se je podal tudi Roglič, a priključiti ni več mogel.

Jonas Vingegaard FOTO: Marco Bertorello Afp

Tudi iz ubežne skupine je imel Danec še nekaj pomoči, še drugič pa je napadel, a se Slovenca ni mogel znebiti. Tudi drugi kolesar nizozemske ekipe iz bega je nato pomagal Vingegaardu na malce bolj položnem delu klanca.

Na zahtevnejšem delu je znova poskusil Danec, a takrat uvidel, da se Pogačarja, ki je vseskozi sledil sede, ne more znebiti. Tudi Slovenec je enkrat napadel, a je bil Danec močan in pokril manjšo razliko. Pogačar je nato v sprintu znova vzel dve sekundi in etapo končal na petem mestu s 43 sekundami zaostanka za Paret-Peintrejem. Ta je v sprintu na vrhu Mont Ventouxa (15,7 km/8,8 %) za tretjo zmago v karieri ugnal Irca Bena Healyja.

Sprinterka etapa

V sredo bo na sporedu etapa od Bollena do Valencea (160,4 km), ki bo namenjena predvsem sprinterjem. V gore se bo karavana znova podala v četrtek, ko bo cilj na zahtevnem Col de la Lozu.