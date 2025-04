Kakšna predstava! Pogačar je osvojil še en spomenik (FOTO in VIDEO)

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec prestižne enodnevne kolesarske dirke Liege-Bastogne-Liege. Na 252 km dolgi razgibani trasi je tako kot lani napadel 35 km pred ciljem in si nato ustvaril neulovljivo prednost. S tem je tretjič v karieri dobil »staro damo«.

Za Pogačarja je bila to 95. zmaga v karieri in sedma v sezoni. Dobil je dve etapi in skupni seštevek dirke po ZAE, nato pa je bil najboljši še na Strade Bianche, dirki po Flandriji in v sredo na Valonski puščici.

Če vam videa njegovega prihoda v cilje ne pokaže, ga lahko vidite tukaj.

Deveti pomenik

S slavjem v Liegeu je Pogačar prišel do devete zmage na največjih enodnevnih klasikah oziroma spomenikih. Na večni lestvici se je posledično izenačil na tretjem mestu z Italijanoma Costantejem Girardengom in Faustom Coppijem ter Ircem Seanom Kellyjem.

OUT FOTO: Maarten Straetemans Afp

Pred Pogačarjem sta le še Belgijca Eddy Merckx (19 zmag) in Roger De Vlaeminck (11). Do konca sezone je ostal le še en spomenik oktobra po Lombardiji, tisto preizkušnjo pa je slovenski as dobil štirikrat zapovrstjo od leta 2021.

Pot do zmage tlakoval na klancu La Redoute

Tako kot lani je najboljši kolesar na svetu pot do zmage tlakoval na klancu La Redoute dobrih 35 km pred koncem. Brez pravega napada se je na tempo odpeljal tekmecem, si na vrhu 1,6 km dolgega vzpona nabral deset sekund naskoka in nato le še povečeval prednost.

Dvajset kilometrov pred koncem je imel že dobro minuto naskoka, ciljno črto v Liegeu, kjer je slavil tudi leta 2021 in lani, pa je prečkal dobro minuto pred Italijanom Giuliom Cicconejem (Lidl-Trek) in Ircem Benom Healyjem (EF Education-EasyPost).

Na dirki sta nastopila še dva Slovenca. Domen Novak je opravil ogromno delo v ekipi emiratov, prvič pa je na spomenikih dirkal tudi Gal Glivar v dresu Alpecin-Deceunincka.