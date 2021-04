Kakšen večer Dončića, Dallas na dobri poti (VIDEO)

Košarkarji Dallasa so ponoči premagali Golden State Warriors s 133 : 103.je dosegel 39 točk in dodal še 8 podaj, 6 skokov in 2 ukradeni žogi. Po 13 točk za Dallas so dosegli šein. Pri ekipi iz San Francisca je s 27 koši izstopaltočko manj je dosegelS 34. zmago je Dallas ohranil šesto mesto v zahodni konferenci, ki neposredno vodi v končnico, je pa dan prej že drugič v zadnjih 10 dneh izgubil proti Sacramentu, kar mu je prineslo dve tekmi zaostanka v boju za peto mesto proti Lakersom, s katerimi so sicer dobili tosezonski obračun v zmagah z 2 : 1.Dallas je prvo tretjino dobil kar s 36 : 12. Po zaostanku z 12 : 11 je sledila serija 28 : 0, s čimer je bil zmagovalec praktično odločen. Po treh četrtinah je prednost narasla na 103 :64, zato so v zadnji tretjini dobili priložnost tudi igralci s klopi in gostitelji so razliko nekoliko zmanjšali. Tudi Dončić je igral vsega 28 minut.