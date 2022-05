Kakšen preobrat v zaključku, znan še drugi finalist lige prvakov (VIDEO)

Nogometašem madridskega Reala, 13-kratnim evropskim prvakom, je uspel nov podvig. Potem ko so bili na povratni tekmi polfinala lige prvakov proti Manchester Cityju že v povsem izgubljenem položaju, še v zadnji minuti rednega dela v skupnem seštevku zaostajali z dvema goloma, so se spet rešili, po podaljšku zmagali s 3:1 in se uvrstili v finale, v katerem se bodo 28. maja pomerili z Liverpoolom.

Real je tekmo začel z veliko željo, da že v uvodnih minutah izniči zaostanek iz Manchestra. Karimu Benzemaju se je že v četrti minuti ponudila priložnost, a je po podaji Danija Carvajala z glavo streljal čez gol, v 18. minuti pa je bil nenatančen tudi Vinicius Junior. Angleži so nato počasi prevzemali pobudo, tudi oni so imeli dve priložnosti, toda vratar Thibaut Courtois je najprej ubranil strel po samostojnem prodoru Bernarda Silve, nato pa še poskus Phila Fodna od daleč.

Že v prvem napadu drugega dela je po podaji Carvajala veliko priložnost zamudil Vinicus Junior, ki je z neposredne bližine streljal mimo gola. In ko je v 73. minuti Ryjad Mahrez po podaji Silve natančno zaključil protinapad in povedel svojo ekipo v vodstvo, skupno vodstvo povišal na dva gola, je bilo videti, da se bo moral Real posloviti. Še posebno, ker so imeli gosti še nekaj zelo lepih priložnosti, dvakrat poti do mreže ni našel Jack Grealish, premalo natančen pa je bil tudi Fernandinho.

Junak Rodrygo

Toda Madridčani so kot nič kolikokrat v letošnjem tekmovanju ob koncu tekme vstali od mrtvih. Junak preobrata je bil Brazilec Rodrygo. V 90. minuti je Carvajal podal žogo na drugo vratnico, Benzema jo je zavrnil v sredino, kjer je bil Rodrygo hitrejši od vratarja Edersona in poslal v mrežo.

Španska ekipa je dobila krila, angleško obrambo pa je zajela panika. Pritisk Reala se je hitro obrestoval, podajo Marca Asensia je že v prvi minuti sodniškega dodatka Rodrygo z glavo preusmeril v mrežo. Brazilec bi še pred podaljškom lahko dosegel "hat trick," vendar mu je rojak na golu Cityja to preprečil, hkrati pa ekipi poslal v podaljšek.

Domači so v njegovi peti minuti prišli do prednosti, Benzema je priboril najstrožjo kazen, ki jo je tudi sam realiziral. Gosti so nato pritiskali na domača vrata, a pravih priložnosti si niso priigrali in so tako spet ostali praznih rok. Liga prvakov za njih ostaja zakleta, še vedno v njej čakajo na lovoriko, lani so izgubili finale proti Chelseaju.