Kakšen mojster! Primož Roglič zmagal na težki etapi na Vuelti

Slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Denie do Costa Blance Interiora (165 km) je bil najboljši v sprintu manjše skupine favoritov. Skupno vodstvo je prevzel Rogličev moštveni kolega, Američan Sepp Kuss.

Roglič je v prepoznavnem slogu sprintal za etapno zmago in v zadnjih 200 metrih ugnal Belgijca Remca Evenepoela (Soudal-Quick Step) in tretjeuvrščenega Španca Juana Ayusa (UAE Team Emirates).

To je bila že 11. zmaga Kisovčana na dirki po Španiji, skupno pa 78. v karieri ter 13. v letu 2023. To sezono je 33-letni slovenski as še neporažen na večdnevnih dirkah, dobil je preizkušnjo od Tirenskega do Jadranskega morja ter dirke po Kataloniji, Italiji in Burgosu.

Rdečo majico bo oblekel Kuss

V skupnem seštevku je vodstvo prevzel danes sedmouvrščeni Kuss. Priljubljeni Američan ima 43 sekund naskoka pred Špancem Marcom Solerjem (UAE Team Emirates), do danes vodilni Francoz Lenny Martinez (Groupama-FDJ) je zdrsnil na tretje mesto (+1:00). Roglič je z 12. napredoval na sedmo mesto, za moštvenim kolegom pa zaostaja 2:38 minute.

V nedeljo bo na sporedu še ena razgibana etapa od Cartagene do vrha vzpona druge kategorije na prelaz Caravaca de la Cruz (184,5 km).

Roglič vesel, da se je pobral po padcu

»Lepo je, zdaj sem še nekoliko bolj sproščen. Še najbolj pa sem vesel, da sem se pobral po padcu. Zdaj uživamo in gremo iz dneva v dan,« je v prvem odzivu za organizatorje dejal Roglič in o taktiki ekipe in boju za etapno zmago dodal: »Ekipa je opravila sijajno delo ter ves čas lovila ubežnike, zato nismo imeli druge izbire, kot da poskusimo zmagati.«

Zadnji vzpon je odpeljal prvič. »To je bil zelo zahteven vzpon, odvozil sem ga prvič, tudi sam zaključek. Nisem poznal terena, sprint pa je vedno loterija. Imel sem dobre noge in uspelo mi je. Zdaj imamo vsaj tri kandidate za skupni seštevek, morda pa se kdo še vključi,« je še o moči ekipe Jumbo-Visma dejal današnji etapni zmagovalec.

Razočaran pa je bil predvsem lanski zmagovalec Evenepoel. »Ko smo videli, da bo Jumbo-Visma nadzorovala etapo, smo bili s tem zadovoljni. Odločili smo se, da poskusim v prvem strmem kilometru na polno, potem pa dirkamo za etapo. Primož in Jonas tudi nista imela tako močnih nog, da bi poskusila sama. Škoda, nismo dobili druge etapne zmage z ekipo na mojih tako rekoč domačih cestah. Je kar grenak priokus,« je dejal 23-letni Belgijec.