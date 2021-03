Kakšen kolesarski dan: napadel tudi Pogačar in se zavihtel na vrh

Blizu mu je bil je Yates

Spet je tu sezona novih slovenskih kolesarskih uspehov: potem ko jeneustavljiv na dirki Pariz-Nica in je tik pred skupno zmago, je le kakšno uro za njim navdušil še njegov mlajši reprezentančni kolegaNa dirki od Tirenskega do Jadranskega morja je bila na sporedu kraljevska etapa na Prati di Tivo, pričakovati je bilo pravi pgnjemet favaoritov in pričakovanja so se uresničila. V ostri konkurenci pa je najbolj navdušil 22-letni Slovenec, ki je po pobegu in etapni zmagi prevzel tudi skupno vodstvo. Pred Rogličevim moštvenim kolegomima pred jutrišnjim zaključkom 35 sekund naskoka.Etapo je pričakovano odločil 14,7 km dolg vzpon s povprečnim naklonom sedem odstotkov. Ritem je v prvem delu narekovala ekipa Ineos Grenadiers, sledil pa jim je Pogačar v beli majici najboljšega mladega kolesarja na dirki. Lanski zmagovalec dirke po Franciji je že slabih deset kilometrov pred ciljno črto ostal brez pomočnikov.Osem kilometrov pred vrhom je napadel Kolumbijec(Ineos Grenadiers), po nekaj 100 metrih pa je z napadom nadaljeval tudi Pogačar. S Kolumbijcem sta ostala sama, a nista sodelovala, zaradi česar so se lahko ostali najboljši hribolazci vključno do tedaj vodilnim v seštevku Van Aertom priključili.Napadi so si sledili eden za drugim, Pogačar pa se je po poskusu(Ineos Grenadiers) odločil za samostojen napad šest km pred ciljem in zadnjega ubežnika Danca(Israel Start-Up Nation) ujel pet kilometrov pred koncem. Nato se je slovenski zvezdnik odpeljal tudi zmagovalcu Toura leta 2018 in nadaljeval pot proti veliki zmagi.V ozadju je napadel, ki je zlomil ostale tekmece in se približeval Pogačarju. Ujeti pa ga ni uspel. Slovenski zvezdnik je na cilju ohranil šest sekund naskoka pred Britancem in 29 pred Higuito in Lando ter tri etape pred koncem prevzel skupno vodstvo na dirki med obema morjema.