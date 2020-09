Kakšen dan za slovenski šport: Savšek evropski prvak, zlati tudi ekipno

V Pragi se je z nastopi kajakašic in kanuistov zaključilo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Za izjemen uspeh je poskrbel Benjamin Savšek, ki je ubranil lanski naslov evropskega prvaka. Njegov uspeh sta s četrtima mestoma dopolnila Luka Božič med kanuisti in Eva Terčelj med kajakašicami.



Prav ob koncu prvenstva so kanuisti ubranili naslov ekipnih evropskih prvakov, ekipa kajakašic pa je bila četrta. Kanuist tacenskega kluba Benjamin Savšek je z izjemno finalno vožnjo poskrbel še za en velik uspeh slovenskega kajakaštva. Po tem ko je vodil že po polfinalu, tudi v odločilni vožnji ni popuščal in se veselil tretjega naslova evropskega prvaka. Najboljši je bil že leta 2015 v Markkleebergu in lani v Pauju. Z zmago je tudi preprečil popolno češko zmagoslavje, saj so v vseh ostalih posamičnih kategorijah slavili domačini.



V napetem finalu je bil Savšek več kot tri sekunde in pol hitrejši od drugouvrščenega Čeha Lukaša Rohana, na tretje mesto pa se je uvrstil še en domačin, in sicer Vaclav Chaloupka.



Po vnovičnem naslovu evropskega prvaka je bil Savšek navdušen: »Vesel sem, da mi je uspelo ubraniti lanski naslov oziroma ga znova osvojiti. Danes mi je uspela izjemna vožnja, za katero sem vesel, da sem jo opravil brez kazenskih sekund. Bila je hitra. Kljub temu, da je bila postavitev proge zahtevna, sem uspel ohraniti pravo koncentracijo in zdržal od starta do cilja z izjemnim nastopom.«