Kakšen dan, Slovenci dobili novega svetovnega prvaka

Kristjan Čeh je na svetovnem prvenstvu v atletiki v ameriškem Eugenu v metu diska osvojil zlato medaljo z 71,13 metra. To je šele druga slovenska zlata medalja in skupno šesta na dosedanjih osemnajstih svetovnih prvenstvih. Doslej je bil zlat le Primož Kozmus v metu kladiva v Berlinu leta 2009.

Čeh na svetovni prestol, rekorder Warholm izgubil naslov

Peti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Eugenu so podelili štiri komplete medalj. Slovenske ljubitelje atletike je z naslovom svetovnega prvaka v metu diska navdušil Kristjan Čeh, v skoku v višino je zmagala Avstralka Eleanor Patterson. Naslova sta osvojila še Brazilec Alison dos Santos na 400 m ovire ter Britanec Jake Wightman na 1.500 m.

Vse oči slovenskih navijačev so bile uprte v met diska, kjer je bil Čeh prvi favorit za zlato odličje. Ptujčan je upravičil pričakovanja in z rekordom prvenstev (71,13 metra) v velikem slogu osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Na Haywardu Fieldu je bil 23-letnik razred zase.

»Po drugem metu, ki je bil prek 69 metrov, sem si dejal le, da ne smem izgubiti medalje, pa katera koli že bo. Že pred tekmo sem si zastavil cilj, met čez 70 m in rekord prvenstev. To je moja prva članska medalja, in to kar zlata,« je bil takoj po nastopu, ogrnjen s slovensko zastavo, v pogovoru za STA vesel Čeh.