Kako ji to uspeva? Janja Garnbret z izjemno predstavo postala svetovna prvakinja

Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je osvojila še sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, tretjo v balvanskem plezanju. Prvenstva za 24-letno olimpijsko šampionko ni konec. Že v nedeljo se bo podala v boj za zlato odličje v težavnostnem plezanju, prihodnji teden pa jo čaka še lov na najvišja mesta v kombinaciji in olimpijsko normo.

Garnbret, olimpijska prvakinja iz Tokia 2021, je z odliko opravila četrtkove kvalifikacije v balvanskem plezanju. Kot edina je rešila vseh pet balvanskih problemov. V treh balvanih se je na njihove vrhove zavihtela v prvem poskusu. Najboljša je bila že v sredo v kvalifikacijah težavnosti, kot edina je namreč osvojila oba kvalifikacijska težavnostna vrhova.

Tudi v današnjem polfinalu Garnbret ni pokazala znamenj slabosti. Polfinalistke so morale premagati štiri balvanske probleme in slovenska športna plezalka je v svojem slogu prav vse rešila v prvem poskusu za najboljši dosežek polfinala in mesto vodilne.

V finalu je balvanske probleme rešila v prvem poskusu

V svojem osmem finalu na svetovnih prvenstvih pa je znova pokazala svoje mojstrstvo. Kot edina je namreč z lahkoto v prvem poskusu premagala balvan za balvanom. Na koncu je prav vse štiri finalne balvanske probleme rešila v prvem poskusu. Srebro je pripadlo Francozinji Oriane Bertone, bron pa je osvojila Američanka Brooke Raboutou.

Korošica je s sedmimi naslovi svetovne prvakinje izboljšala svoj lastni rekord. V svoji zbirki ima s članskih svetovnih prvenstev še tri kolajne v težavnostnem plezanju, dve zlati in srebrno, ter dve zlati kolajni v kombinaciji.