Kaja Zorč biatlonska svetovna prvakinja

Kaja Zorč je na mladinskem svetovnem prvenstvu v kazahstanskem Ščučinsku osvojila naslov svetovne prvakinje v konkurenci mlajših članic na posamični najdaljši 12,5-kilometrski tekmi. V težkih razmerah na strelišču je bila Zorč s tremi napakami na strelišču najbolj zanesljiva med boljšimi tekmovalkami in prišla do zlata. »Te zmage resnično nisem pričakovala. Pogoji so bili težki in presrečna sem, da sem tekmo izpeljala tako, kot sem jo,« Smučarska zveza Slovenije navaja izjavo zmagovalke.

Klara Vindišar in Kaja Zorč. FOTO: OKS

Francozinji Jeanne Richard in Leonie Jeannier na drugem in tretjem mestu sta zgrešili po štirikrat. Slovenski uspeh je z osmim mestom dopolnila Klara Vindišar, ki je storila še eno strelsko napako manj od Zorčeve, a je bila počasnejša na progi.

Mladi biatlonci navdušujejo

Slovenski mladi biatlonci so sicer navdušili tudi že na prvih tekmah prvenstva. Izjemno so se v mešani štafeti borili mlajši člani. Živa Klemenčič, Lena Repinc, Matic Repnik in Lovro Planko so bili vse do zadnjega v igri za medaljo, na koncu pa zasedli četrto mesto in za tretjimi Norvežani zaostali zgolj tri sekunde. Naslov so osvojili Nemci. Blizu posamične medalje pa je bila tudi mladinka Ela Sever, ki je bila na posamični preizkušnji v nedeljo šesta.