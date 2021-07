Kaja Kajzer ostala brez bronaste medalje, razočaranje je bilo veliko (FOTO)

Kaj pa preostali naši?

Slovenska judoistkaje na olimpijskih igrah v Tokiu v kategoriji do 57 kg izgubila borbo za bron. Po podaljšku je bila po zaslugi vazarija boljša Kanadčanka, svetovna prvakinja iz Budimpešte 2021.V rednem delu štirih minut si nobena ni priborila točke, je pa Kajzerjeva dobila dve kazni, Kanadčanka pa eno. O zmagovalki je tako odločal podaljšek, v katerem je po minuti in osmih sekundah podaljška z vazarijem do zmage prišla Kanadčanka.To je za zdaj najboljša slovenska judoistična uvrstitev teh iger.je v nedeljo v moški kategoriji do 66 kg osvojil sedmo mesto.Slovenski namiznoteniški igralecse je na olimpijskih igrah v Tokiu prebil v tretji krog, potem ko je danes premagal Hrvatas 4 : 0 (9, 8, 9, 10). V naslednjem krogu ga čaka četrtopostavljeni nosilec iz Brazilije. Štiridesetletni Tokić, ki nastopa na svojih četrtih olimpijskih igrah po Pekingu 2008, Londonu 2012 in Riu de Janeiru 2016, je v Tokiu dosegel drugo zmago v posamični konkurenci. V uvodnem krogu je zanesljivo premagal Kanadčana Jeremyja Hazina s 4 : 0 (7, 9, 5, 7).Najuspešnejši slovenski namiznoteniški igralecje bil uspešen v tretjem krogu olimpijskega turnirja v Tokiu. Potem ko je bil v prvem krogu kot 18. nosilec prost, je v drugem po drami s 4 : 3 v nizih izločil Španca, danes pa je bil s 4 : 2 boljši še od BritancaMariborski jadralecje na regatnem polju v Kamakuri pri Enošimi, kjer potekajo jadralni boji na olimpijskih igrah v Tokiu, dobro začel nastope in prvi dan končal na osmem mestu. Po drugem dnevu, jadralci so danes opravili dve regati, je nazadoval na 23. mesto.