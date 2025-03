Kaj to počne Luka Dončić? Nepričakovana poteza osupnila dvorano (VIDEO)

Po spletu je zaokrožil posnetek Luke Dončića (26) in njegove nenavadne poteze. Na tekmi proti Los Angeles Clippersom je z žogo obrisal pot, da bi zmotil Jamesa Hardna pri izvajanju prostega meta. Ta poteza je osupnila navijače, pa tudi sodnike, ki so ga zaradi tega opozorili. Presenečen je bil tudi LeBron James, ki je Dončića vprašal, zakaj je to storil.

Lakersi počasi sestavljajo ekipo po Dončićevem prihodu v 'mesto angelov', naš zvezdnik pa se je v klub dobro vklopil. Lakersi so trenutno v nizu šestih zaporednih zmag, pri čemer sta zadnji dve prišli proti mestnim tekmecem (106-102 in 108-102). V dvobojih proti Clippersom je Dončić dosegel največ točk in dokazuje, da bo velika pomoč LeBronu Jamesu v lovu na naslov prvaka, hkrati pa tudi pomembna naložba za prihodnost, ko se bo James upokojil.

Lakersi so druga ekipa Zahodne konference, takoj za Thunderjem, z razmerjem 38 zmag in 21 porazov. Upajo seveda, da jih bo njihov novi All-Star dvojec popeljal do še enega naslova prvakov.