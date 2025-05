Zdaj je znano! Primož Roglič predčasno končal Giro

Ob 14. 20 je postalo jasno, da je naš šampionski as Primož Roglič v 16. etapi odstopil z Gira. Minuto prej naj bi Roglič padel, kar še ni uradno potrjeno.

Današnja etapa je bila zagotovo najtežja od vseh dosedanjih na letošnjem Giru. Dolga je 203 km, skoraj 5000 višincev ima, in celo etapo pada močan dež. Je sploh lahko še težje preživeti dan na kolesu? Ampak to še ni vse, do nedelje so na sporedu še tri gorske etape.

Zasavec je imel v prvih tednih precej težav z zdravjem po padcih, njegovo nadaljevanje Gira pa je bilo vprašljivo že po nedeljski etapi. Zdaj je po novem padcu dokončno sklenil dirko in ostal brez možnosti za drugo slavje po letu 2023.

Roglič je s kolesa sestopil okoli 94 km pred ciljem skupno 203 km dolge gorske etape od Piazzole sul Brente do San Valentina.