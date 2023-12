Kaj bodo prinesle kroglice? Slovenija utegne dobiti spektakularne nasprotnike

Slaba dva tedna po zmagi nad Kazahstanom bo slovenska izbrana vrsta danes dobila tekmece v skupinskem delu evropskega prvenstva v Nemčiji prihodnje leto. Nogometaše v prvi vrsti zanimajo tekmeci, navijače pa prizorišča tekem izbrane vrste Matjaža Keka. Možnih kombinacij je veliko, morda bo slovenski strokovni štab na zadnjega tekmeca čakal vse do 26. marca.

Današnji žreb se bo s slovesnostjo v hamburški filharmoniji začel ob 18. uri, ples kroglic nekaj minut kasneje, po napovedih prirediteljev bo Slovenija tekmece poznala najkasneje malce pred 19. uro.

Slovenska reprezentanca je po zaslugi uvrstitve na Uefini lestvici uvrščena v tretji kakovostni boben, dobila bo dva višje rangirana nasprotnika in enega nižje, a ta ne bo nujno »lahek«. V četrtem bobnu so namreč Italija, Švica, Srbija in trije zmagovalci dodatnih kvalifikacij, iz četrtega bobna tako lahko Slovenija v najslabšem, a najbolj privlačnem primeru za nasprotnika dobi aktualne branilce evropske krone Italijane.

Slovenija proti Ronaldu

Procedura žreba bo nekoliko drugačna kot denimo pri ligi prvakov. V skupino A je iz prvega bobna že avtomatično uvrščena Nemčija, žreb bo preostale nosilce po vrsti razporedil vse do skupine F. Vsaka ekipa bo nato izžrebala še svoje mesto v skupini (B1, B2, B3, B4, itd.), nosilec torej ne bo avtomatično zasedel mesta 1. Postopek bodo nato ponovili za vsak boben posebej. Uefa obljublja, da bo končni razpored tekem z urami in lokacijami znan zelo kmalu po žrebu, torej v zgodnjem sobotnem večeru.

Najbolj privlačen scenarij bi Sloveniji prinesel dvoboje s Cristianom Ronaldom in Portugalsko, Turčijo z glasno podporo diaspore in Italijo. »Najlažji«? Nemčija, Albanija in kvalifikant, na primer Grčija. A to so le črke na papirju, nogomet se igra na zelenici.