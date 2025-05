K nam prihaja spektakel za mlade športnike, pričakujejo nekdanje nogometne zvezdnike

Največja amaterska športna prireditev v regiji, namenjena otrokom, Plazma športne igre mladih (ŠIM), bo tudi letos slovenskim otrokom ponudila druženje, veselje in športno vzdušje. Osrednji dogodek – slovesno odprtje letošnjih iger – bo 19. maja v Ljubljani na Trgu republike (11.30), otroke bodo nagovorili in spodbujali znani športni zvezdniki in ambasadorji iger.

Med ambasadorji bo v ponedeljek tudi velik podpornik iger, predsednik Uefe Aleksander Čeferin, organizatorji pričakujejo tudi nekdanje nogometne zvezdnike Nemanjo Vidića, Aleksandra Kolarova, Predraga Mijatovića, Slavena Bilića, Šimeta Vrsaljka in druge. Odprtje bodo zaznamovali tudi predstavniki vlade Republike Slovenije, ljubljanski župan Zoran Janković, organizatorji iger v regiji in Sloveniji ter nekateri ministri vlade Republike Hrvaške.

Otroci tekmujejo brezplačno

Tekmovanja, turnirji, športni dnevi in poučne delavnice, namenjeni spodbujanju trajnostne miselnosti pri otrocih, se že odvijajo, na slovesnem odprtju športnih iger pa se bodo v ponedeljek zbrali vsi tisti, ki se zavedajo, kako zelo je za zdravo odraščanje mladih pomemben šport. Organizatorji napovedujejo velik spektakel. Po lanski uspešni prvi sezoni slovenskih športnih iger mladih vlada izjemno zanimanje med otroki, starši in podporniki iger, na dogodku sodeluje tudi vse več medijskih hiš iz Slovenije in tujine.

Slovesno odprtje Športnih iger mladih bo tudi letos spektakularno. FOTO: Marin Filipčić/ŠIM

Udeležba na igrah je za otroke brezplačna, vse stroške pokrijejo organizatorji in partnerji, med katerimi so znane blagovne znamke – Coca Cola, Plazma in Telemach, letos so sponzorsko podporo zagotovili tudi Slovenske železnice, Zavarovalnica Triglav in Petrol. Projekt podpira tudi Vlada Republike Slovenije, pomoč pri organizaciji iger so zagotovile slovenske občine in šole.

»Časi in običaji se spreminjajo, nekatere vrednote pa so večne in med njimi je zagotovo šport. Brez športa ni zdravega življenja, niti pravilnega odraščanja,« je prepričan organizator in predsednik Športnih iger mladih Zdravko Marić, ki že 28 let z vso vztrajnostjo širi zavedanje o pomenu te izjemno koristne prireditve. Igre so zakon.

V Sloveniji tekmovanje poteka v 83 krajih, vključilo se je 45 občin. V tridesetih športnih dneh se bo zvrstilo več kot 115 tekmovanj in 30 dogodkov v okviru pobude Zero Waste, ki ozavešča o pomenu odgovornega ravnanja z odpadki. Pri organizaciji sodeluje 130 šol, 30 partnerskih občin in tri nacionalne panožne zveze, več kot 45 tisoč otrok bo deležnih brezplačnih športnih aktivnosti, sodeluje ekipa 80 organizatorjev in 650 prostovoljcev.