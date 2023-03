Junak na igrišču in osvajalec žensk

Bratski dvoboj v Podgorici je potrdil, da je veliki brat (Srbija, 2:0) tisti, ki narekuje, kaj, kako in zakaj. Mlajši (Črna gora) se je upiral 45 minut, v drugem polčasu, ko je gostujoči selektor Dragan Stojković na igrišče stadiona Pod Gorica poslal najdražjega igralca Dušana Vlahovića, pa so se stvari v kvalifikacijski skupini G za evropsko prvenstvo v nogometu prihodnje leto postavile na pravo mesto.

Če se je Srbija na mundial v Katar uvrstila zaradi odlične forme najboljšega reprezentančnega strelca v zgodovini Aleksandra Mitrovića, je pot proti Nemčiji začela z goli 23-letnega Juventusovega napadalca Vlahovića. V slogu najbolj prefinjenih »devetic« je bil dvakrat na pravem mestu v pravem trenutku. Marčevski paket tekem je zaokrožil s tremi goli. Pred tem je prvega dosegel tudi proti Litvi, prav tako ob zmagi z 2:0.

»Poznamo Vlahovićeve odlike. Najpomembneje pa je, da napadalec, kakršen je Vlahović, zabija gole. Bolje je imeti Vlahovića 45 minut kot 90,« je pomenljivo, a z velikim zadovoljstvom po tekmi razmišljal »Piksi«, ki ima sladke skrbi, ko gre za »devetico« v moštvu.

Obletavajo ga tudi Italijanke

Kot je že v navadi, so srbski navijači že v evforiji, mundialske travme so pozabljene, pred vrati je Nemčija in prva uvrstitev na euro po letu 2000 na Nizozemskem in v Belgiji, kjer je Srbija nastopila še pod imenom ZR Jugoslavija, takrat še združena s Črno goro. V tej novi nanizanki je 28-letnega »Angleža« Mitrovića (81 tekem, 52 golov) zamenjal »Italijan« Vlahović. A razlika med njima je očitna. Mitrović je že v najboljših letih, ki na igrišču tu in tam tudi »znori«, Vlahović (2, 13 golov) pa je izjemno nadarjen in mladostno razposajen tudi zunaj igrišča. Velja za najbolj zaželenega fanta v Srbiji, obletavajo ga tudi Italijanke.

Golov za Srbijo se ne veselijo le v Srbiji, tudi v Italiji pri Juventusu se jim raztegujejo nasmehi. In se sprašujejo, zakaj zabija za Srbijo, za Juventus pa ne? A Vlahovićeva prihodnost v Torinu je negotova. Narekoval jo bo tudi razplet Juventusove finančne krize, ki bo pri belo-črnih najbrž pomenila tudi razprodajo najbolj dragocenih adutov. Prav Vlahović, za katerega so pri Juventusu plačali Fiorentini kar 70 milijonov evrov odškodnine, je lahko tudi njegov rešitelj. Če bo kupec odštel najmanj 85 milijonov evrov. Gorazd Nejedly