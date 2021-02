Jarošik boljši od Camoranesija, Celje prav tako od Maribora

Iz hudega v še hujše

Prva Liga Telekom Slovenije Olimpija 21 12 5 4 29:15 41

Maribor 22 11 7 4 42:28 40

Mura 22 10 7 5 27:16 37

Domžale 22 8 8 6 33:28 32

Bravo 22 7 9 6 23:22 30

Koper 22 8 6 8 30:30 30

Celje 22 7 5 10 21:24 26

Tabor 22 7 5 10 25:29 26

Aluminij 21 4 7 10 17:33 19

Gorica 22 3 5 14 15:37 14

Mura s srečo, lekcija Brava

Domžale z zasukom na 4. mesto Izidi 22. kroga – Maribor : Celje 0:1 (Filip Dangubić 77.), Mura : Gorica 3:1 (Amadej Maroša 2., Matija Širok 63. avt., Luka Bobičanec 90.; Matic Paljk 13.), Bravo : Koper 3:0 (Loren Maružin 33., Milan Tučić 63., Miha Kancilija 75), Domžale : CB24 Tabor 2:1 (Arnel Jakupović 60., Damjan Vuklišević 89.; Dino Stančič 42.), Aluminij : Olimpija (večerna tekma). Vrstni red strelcev: 9 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale), Nardin Mulahusejnović (Koper). Pari 23. kroga: CB24 Tabor – Maribor, Olimpija – Domžale, Celje – Bravo (vsi v sredo, 24. t. m.), Gorica – Aluminij, Koper – Mura (oba v četrtek, 25. t. m.).

V 22. krogu 1. SNL je Maribor v štajerskem derbiju po dveh neprepričljivih neodločenih izidi v Domžalah in doma proti Bravu še prvič letos izgubil, športni direktor vijoličnihpa je po tekmi le priznal: »Priprave so se nam sfižile.« Mož odločitve je bil rezervist, ki je v enega od srečnih junakov spremenil tudi celjskega trenerja. Čeh je po dveh porazih brez gola dočakal tudi prvo in sladko zmago v Sloveniji. Vijolični so v krizi. Le dve točki oziroma tri v zadnjih štirih tekmah niso le sad nesrečnih trenutkov, kakršen je bil tudi v 77. minuti, ko jenesrečno posredoval pri podaji z desne strani 22 m od vrat in sijajno asistiral Dangubiću, ki je dobil dvoboj iz oči v oči z domačim vratarjem. Maribor tudi igra slabo, njegovi najmočnejši aduti z mladima napadalcemainso povsem iz forme, a tudi izkušenejši, ki naj bi vlekli voz, so neuporabni.Koliko odgovornosti pripada trenerjuza škodo, ki jo je prinesla Turčija, si še ni drznil odmeriti nihče v vijoličnem klubu. Zato pa je prihod športnega direktorja pred televizijske kamere in njegovo priznanje o neposrečenih zimskih pripravah dal jasno vedeti, da Argentinec še zlepa ni glavni krivec. »Nismo zadovoljni. In prav je, da to iz prve roke slišijo in vedo navijači,« je še dodal naslednik, sicer prvega kritika zdajšnje športne in tudi klubske garniture. »Prvi strel proti vratom in takoj gol. Tudi to je nogomet. Razočaran sem,« je povedal Camoranesi, ki je prvo spremembo na igrišču moral opraviti že po četrt ure igre. Po trku s precej drznimje v nezavesti obležal. Kerin je ostal na igrišču, lahko bi bil tudi izključen, Vrhovca pa so odpeljali v bolnišnico. A to je bila le ena od nesreč v vijoličnem mozaiku, ki ni bil kos strnjeni celjski obrambi. Do sobotnega derbija proti Olimpiji v Ljudskem vrtu se Mariborčanom ne ponuja kaj veliko priložnosti za zasuk. Že v sredo bodo trepetali na Krasu, kjer so v dveh sezonah nanizali tri prepričljive poraze z razliko v golih 3:11. Močno je odleglo gostujočemu trenerju Jarošiku. »Zelo sem srečen, čakali smo na to. Srečen sem tudi zaradi zmage tukaj. Takšne predstave bi morali ponavljati. Ves trud smo morali vložiti in igrati na takšen način. Enkrat zmagaš, drugič izgubiš,« je bil vesel 43-letni celjski trener.Mura se je vrnila v bitko za prvaka, a proti Gorici ni bila prepričljiva, zato pa je bila spretna in srečna. Ostre kritike sojenja v derbiju v Stožicah so se jim debelo obrestovale. Prvi gol jedosegel iz prepovedanega položaja, pri 1:1 pa sodnikni videl blokade strela z dvignjeno rokona robu kazenskega prostora ali celo znotraj. Prvo letošnjo zmago je Muri izdatno pomagal priigrati gostujoči branilec. Nesrečno je spremenil zgrešeni strelin ukanil svojega vratarja. Bravo je nanizal deseto tekmo brez poraza, Koper tretji poraz in prvega pod taktirko. Koper je bil slab in je le še poglobil hudo krizo v drugem delu sezone, v katerem je krepko najslabši. Bravo je z osmimi točkami v drugem delu, v katerem ima vodličnega naslednika lanskega spomladanskega odkritja, najboljši. Štiriindvajsetletni Ljubljančan je na štirih tekmah dosegel že prav toliko golov.