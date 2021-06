Janji Garnbret dvojček zmag v Innsbrucku

je zmagala tudi na tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku. Števec zmag v svetovnem pokalu je premaknila na številko 29. To je že 13. zmaga v balvanih za Garnbretovo, ob tem je v Innsbrucku v petek dosegla svojo 16. zmago v težavnosti.Garnbretova je na praznični petek Slovenijo ob dnevu državnosti razveselila z zmago na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v težavnosti. V soboto pa je novo zanesljivo predstavo uprizorila na četrti tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju.Kakor v težavnosti je vodila že po kvalifikacijah in polfinalu. V finalu balvanov pa se je v dogajanje vpletla narava. Zaradi močnega naliva in nevarnosti nevihte s strelami so ženski finale najprej začasno prekinili, nato pa se je tekmovalna žirija odločila, da bodo četrti finalni balvan odpovedali.To je seveda pomenilo, da je obveljal izid po treh balvanih, ki so jih finalistke zmogle še pred nevihto. Garnbretova, ki je vodila z vsemi tremi rešenimi balvanskimi problemi v prvem poskusu, je zmagala. Američanka(letos že dvakrat zmagovalka), ki je imela prav tako tri vrhove, a v šestih poskusih več, je bila druga, predstavnica Srbijepa je osvojila tretje mesto.Druga slovenska polfinalistkaje z enim rešenim balvanom tekmovanje sklenila na 12. mestu. Edini slovenski predstavnik v moškem balvanskem polfinaluje tekmo z enim vrhom končal na končnem 17. mestu.Svetovna prvakinja v težavnosti, balvanih in olimpijski kombinaciji Garnbretova bo glavna slovenska kandidatka za olimpijsko zlato na olimpijskih igrah v Tokiu (predvidoma od 23. 7. do 8. 8. 2021, in sicer brez gledalcev, živečih zunaj Japonske).