Janji Garnbret danes uspelo nekaj, kar ni še nobeni Slovenki (FOTO)

Slovenska Bistrica je bila danes povsem v znamenju športnega plezanja. Po zaslugi najboljše na svetu Janje Garnbret so v plezalnem centru pripravili 24-urni plezalni maraton z dobrodelnim namenom za Botrstvo v športu. Garnbret je kot prva Slovenka v časovno omejenem obdobju 24 ur preplezala 100 vnaprej postavljenih smeri na umetnih stenah.

Šlo je za edinstven izziv, ki ni imel tekmovalnega značaja. Garnbret je v Plezalnem centru Slovenska Bistrica začela plezati v petek ob 21. uri ter plezala do poltretje ure zjutraj, s krajšim premorom za nekaj počitka in spanec pa je nato podvig nadaljevala danes dopoldne. Ob njej so plezali tudi plezalci, ki so kupili vstopnico in s tem prispevali za dobrodelni namen.

FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Zadnjo uro maratona, finalni del dogodka je potekal v neposrednem televizijskem prenosu, je bila v steni zgolj še dvakratna olimpijska šampionka. Za konec so ji ostale štiri smeri, za sam finiš maratona pa si je prihranila najzahtevnejši smeri na zunanji steni centra, ko je plezala ob navijanju številnih navijačev in ljubiteljev športa, ki so si pod steno ogledali nov mejnik, »stotko« najboljše športne plezalke na svetu.

Nabralo se je več kot 10.000 evrov

Pred finišem maratonskega izziva je bilo znano, da se je v dobrodelni sklad, celoten znesek bo šel za Botrstvo v športu, s plezanjem nabralo več kot 10.000 evrov.

Ob tem se je Allianz, ki je osebni pokrovitelj najboljše slovenske plezalke, zavezal, da bo v sklad, ki je namenjen mladim športnikom iz socialno ogroženih okolij, prispeval dvakrat toliko sredstev, kot so jih oziroma jih bodo zbrali udeleženci projekta. Glede na to, da je slovenski plezalni šampionki uspelo preplezati vseh 100 smeri, pa bo primaknil še dodatnih 20.000 evrov.

FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Za dobrodelni sklad so štele tudi smeri plezalcev, ki so plezali v plezalnem centru. Nekateri so ob šampionki plezali ponoči, pa tudi v zgodnjih jutranjih urah in čez dan. Garnbret je letos nosilka vloge ambasadorke Botrstva v športu.

Sam podvig sodi v okvir priprav na tekmovalno naporen september, ko bo Garnbret nastopila na domači tekmi svetovnega pokala v težavnosti 5. in 6. v Kopru ter nato še na vrhuncu sezone svetovnem prvenstvu v Seulu v Južni Koreji, od 21. do 28. septembra.

Garnbret je izjemno telesno pripravljenost pokazala že konec junija v Innsbrucku, ko je konkurenco v svetovnem pokalu po devetmesečnem tekmovalnem premoru ugnala v balvanih in težavnosti.