Janja znova očarala Tirolce

Skoraj 300 dni ali slabih deset mesecev je trajal tekmovalni premor Janje Garnbret, končal se je z dvojno zmago na tekmi svetovnega pokala v Innsbrucku, kjer je 26-letna Korošica ponovno potrdila, da ji v športnem plezanju še naprej ni para. Najprej je bila najboljša na balvanih, zatem je množico navijačev navdušila še v težavnosti. To sta bili njeni 47. in 48. zmaga, v težavnosti se je s 30. izenačila s svojo vzornico Jain Kim, še bolj ponosna je bila na balvansko, saj je predvsem sebi dokazala, da je kljub dolgi odsotnosti s tekmovališč še vedno »dobra stara« Janja.

Slovenska športna kraljica se je po lanski ubranitvi naslova olimpijske prvakinje in zmagi na domači tekmi v Kopru skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom odločila vzeti daljši premor, saj je bila v triletnem obdobju med Tokiem 2021 in Parizom 2024 zelo obremenjena, predvsem psihološko. Bolj se je posvetila plezanju v naravnih stenah, za premierni nastop v letu 2025 pa je izbrala Tirolsko, kjer je že tretjič zapored vpisala dvojno zmago.

Ni bila prepričana o svoji formi, tudi sama je povedala, da se je počutila malce zarjavelo, ker je tako dolgo ni bilo v karavani. Zarjavelost je hitro premagala, najprej je bila peta v kvalifikacijah balvanov, potem v polfinalu četrta, v finalu pa spet razred zase. V težavnosti pa je bila najboljša od prvega do zadnjega giba.

Zares ljubim Innsbruck in upam, da Innsbruck ljubi mene.

Gledalcem je sicer zastal dih, ko je v finalu trikrat neuspešno zanihala in zgrešila oprimek, toda potem je našla drugačno rešitev in splezala najvišje od vseh. »Vem, da so bili navijači v skrbeh, a sama nisem bila. Vmes sem se spočila, da sem potem lahko šla, dokler je šlo. Ko sem prišla do zadnjega oprimka, so me že tako bolele roke, da sem se preprosto spustila. Zelo mi je bila v pomoč podpora publike, ki je tukaj vselej izjemna in so je deležni vsi tekmovalci, uživala sem. Zares ljubim Innsbruck in upam, da Innsbruck ljubi mene,« je povedala Garnbretova, ki si težjega vstopa v sezono ne bi mogla izbrati. »Zares je bilo utrujajoče. Najtežje mi je bilo dan po balvanskem finalu. V hotel sem prišla opolnoči in zaradi adrenalina nisem mogla zaspati do treh ali pol štirih zjutraj, vstati pa sem morala že ob 6.30 za kvalifikacije v težavnosti, zvečer je bil še polfinale. Zares dolg in naporen dan, na srečo sem se lahko potem naspala za finale,« je povedala.

Naslednja postaja Koper

Zmaga na balvanih je bila ena njenih najljubših. »Če bi morala izbrati eno od vseh 48 zmag, je bila verjetno ta najslajša,« je dejala šampionka, ki je dva dni zatem s 30. zmago v težavnosti ujela Jain Kim. »Jain mi je bila poleg Mine Markovič velika vzornica. Bila sem zares vesela, ko je predlani po vrnitvi s porodniškega dopusta zmagala v Chamonixu,« je jubilejno zmago 36-letni Korejki takrat privoščila deset let mlajša Janja, ki bo nastopila še v Kopru prvi konec tedna v septembru. Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Seulu.