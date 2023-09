Janja si bo privoščila goro sladoleda

Lanska premierna izvedba tekme športnih plezalcev v Kopru je bila zadetek v polno. Letos se obeta še večji spektakel ob edini steni v svetovnem pokalu, s katere se vidi morje. Vreme bo konec tedna kot naročeno, več tisoč ljudi bo spodbujalo 21 slovenskih tekmovalcev. Med njimi bodo lanski zmagovalec v težavnosti Luka Potočar, mladinska svetovna prvakinja Sara Čopar, Vita Lukan, ki je pred časom dosegla krstno zmago, ter redna finalistka in olimpijka Mia Krampl. Seveda bodo žarometi usmerjeni v najboljšo plezalko na svetu Janjo Garnbret.

Začelo se bo v petek dopoldne s kvalifikacijami, zvečer (20) bo polfinale. Finalni tekmi osmerice fantov in deklet bosta v soboto ob 20. uri. Za Garnbretovo bi bila zmaga v Kopru kot češnja na torti po koncu sezone, v katero je vstopila z dvomi zaradi poškodbe. »Lani nisem bila zadovoljna z drugim mestom. Bila sem razočarana, a sploh ne vem, zakaj,« je razmišljala prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju.

»Letos sem že dosegla, kar sem hotela, imam olimpijsko vozovnico. Sezona ne bi mogla biti boljša, v Kopru želim znova pokazati vse, kar znam. Glede na to, da sem se februarja poškodovala, lahko rečem, da je bila sezona popolna. Res bi lahko bile v Bernu tudi tri zlate kolajne namesto dveh, ampak ne pritožujem se. V Kopru želim zmago, če je ne bo, tudi ne bo konca sveta,« bo v steni s tremi pregibi sproščena Korošica, ki v dogovoru s trenerjem Romanom Krajnikom na zadnjih tekmi na Kitajskem ne bo sodelovala.

Od novembra samo še Pariz, Pariz, Pariz

»Tukaj v Kopru zaključujem sezono. Sledi krajša 'pavza', grem na dopust. Potem bom plezala v skali, za kar doslej nisem imela časa. Upam, da preplezam kakšno težko smer. V začetku novembra začnem priprave na Pariz in potem do poletja samo še Pariz, Pariz, Pariz,« je povedala Janja.

Poletje je njen letni čas ... »Raje imam vročino kot mraz, je pa dobro, kadar pihlja. Slišim, da ima voda 26 stopinj, tako da bom gotovo šla notri. Koprska tekma je zame že skoraj kot dopust. Privoščila si bom goro sladoleda,« je priznala Korošica, ki si obeta, da se bo po zmagi tudi poveselila na koncertu Tabuja: »Ostala bom nekaj časa in se zabavala s prijateljicami. To je zadnja tekma sezone in treba se je znati poveseliti.«