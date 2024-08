Janja Garnbret z najboljšim dosežkom skozi prvi del polfinala

Branilka olimpijskega zlata iz Tokia Janja Garnbret je z odliko opravila uvodni del tekmovanja v športnem plezanju na olimpijskih igrah na prizorišču v Le Bourgetu. V balvanski preizkušnji polfinala kombinacije balvani in težavnost je od možnih 100 osvojila 99,6 točke. Druga Slovenka Mia Krampl je bila 17. (28,4 točke). V športnem plezanju ima Slovenija z Janjo Garnbret favoritinjo za zlato odličje. Garnbretova je pred tremi leti v Tokiu postala prva olimpijska šampionka v tem športu.

Edina med 20 tekmovalkami zmogla vse štiri balvane

Korošica je na prizorišče šla kot zadnja na startnem seznamu v zadnji rotaciji ter igraje v svojem slogu v prvem poskusu osvojila vrh prvega balvana. Enako je v prvem poskusu osvojila vrh drugega balvana. Za tretji vrh je potrebovala nekoliko več časa, že takoj na začetku ji je zdrsnilo, kar jo je stalo odbitka 0,10 točke. A je nato v drugo splezala do vrha. Za zadnji balvan je potrebovala več poskusov, a na koncu le splezala povsem do vrha ter je edina med 20 tekmovalkami zmogla vse štiri balvane.

Med tekmovalkami, ki so se merile v polfinalu na balvanih, je nastopila tudi Mia Krampl. Golničanka je po štirih balvanih osvojila 28,4 točke. Vrhu smeri je bila še najbližje na drugem in tretjem balvanu, ko je prišla do druge cone, na prvem in četrtem se je borila za prvo cono. Na drugem mestu je pristala domača favoritka Oriana Bertone (84,5 točke), tretja je Američanka Brooke Raboutou (83,7 točke).

Boje športnih plezalk si je ogledala tudi Tina Maze

Osem finalistk bo znanih v četrtek po tekmovanju v težavnosti polfinala kombinacije. Moški finale najboljše osmerice bo na sporedu v petek, ženski pa v soboto.

Na prvih tekmovalnih preizkušnjah na letošnjih olimpijskih igrah se je zbrala lepa množica navijačev. Boje športnih plezalk si je ogledala tudi Tina Maze, slovenska kraljica smučarskega športa.