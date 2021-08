Janja Garnbret v boj za zlato: padel je rekord (V ŽIVO)

V Tokiu danes poteka finale kombinacije v plezanju, v katerem je favoritka za zlato olimpijsko medaljo Janja Garnbret. V kvalifikacijah je ugnala vso konkurenco. Še najslabše ji je šlo v hitrostnem plezanju. Tudi v današnjem finalu ji je nekoliko spodrsnilo, zdelo se je, da bi skoraj izgubila oprijem, a se je urna Garnbretova uspela izvita iz težkih razmer in splezati do vrha. Boj za peto mesto, v prvi disciplini, je dobila in sicer z državnim rekordom. V hitrostnem plezanju je bila sicer z rezultatom 6.84 najboljša Poljakinja Aleksandra Miroslaw.



Sledita še dva boja: balvani (11.30) in težavnostno plezanje (14.10).

