Janja Garnbret po poškodbi zmagala na prvi tekmi letos

V Kopru so izpeljali uvodno tekmo članskega državnega prvenstva v težavnosti športnega plezanja, na kateri sta zmagala Janja Garnbret med članicami in Luka Potočar med člani. Slovenska šampionka Garnbret je nastopila na svojem prvem tekmovanju po poškodbi palca na levi nogi ter edina danes osvojila vrhova smeri v kvalifikacijah in finalu.

Garnbret in Potočar sta potrdila domačo prevlado v težavnosti tudi na začetku letošnje sezone v težavnostnem plezanju, potem ko sta se lani zavihtela povsem na vrh seštevkov v svetovnem pokalu v težavnosti. Tako Garnbret kot Potočar sta namreč preteklo sezono končala kot zmagovalca skupnih seštevkov v težavnosti v svetovnem pokalu.

V moški konkurenci med člani sta Potočarju (ŠPO Radovljica) delala družbo Anže Peharc (AO Kranj), ki je bil drugi kljub poškodbi gležnja, ter Milan Preskar (PK Kamnik).

Med članicami sta se Garnbret (Šaleški AO) na vrhu najbolj približali Mia Krampl (AO Kranj) na drugem in Lučka Rakovec (PK FA) na tretjem mestu.

Na steni

Tekmovanje v Kopru je potekalo na steni, na kateri bodo 8. in 9. septembra pripravili drugo tekmo svetovnega pokala v težavnosti. Pred tem bo v Kopru od 21. do 23. junija potekalo vojaško svetovno prvenstvo v športnem plezanju.

Tekmovalce konec prihodnjega tedna čaka nadaljevanje svetovnega pokala. V Salt Lake Cityju bo od 19. do 21. maja na sporedu tekmovanje v balvanskem plezanju. V ZDA bodo od Slovencev nastopili Julija Kruder, Lucija Tarkuš, Katja Debevec, Jernej Kruder in Gregor Vezonik.

Janja Garnbert se bo v mednarodno areno po napovedih vrnila v začetku junija na svetovnem pokalu v balvanih v Pragi na Češkem.

Vrhunec letošnje sezone bo svetovno prvenstvo od 1. do 12. avgusta v Švici v Bernu, na katerem bodo delili prve vstopnice za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.