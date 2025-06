Janja Garnbret nazaj po 300 dneh – in takoj v finale svetovnega pokala!

Janja Garnbret se je po skoraj 300 dneh brez tekmovanj uspešno vrnila na mednarodno plezalno sceno. Na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v avstrijskem Innsbrucku si je zanesljivo priborila mesto v finalu. V polfinalu je zbrala četrti najboljši rezultat in se tako uvrstila med najboljših osem, ki se bodo v nedeljo pomerile za zmago, poroča STA.

Šestindvajsetletna olimpijska prvakinja, ki se je zadnjič tekmovalno preizkusila septembra lani, je že v kvalifikacijah nakazala svojo pripravljenost, ko je osvojila peto mesto. V polfinalu se ni vse izšlo idealno, a so bili njeni ključni trenutki dovolj prepričljivi za vstopnico med elito.

Največ težav ji je povzročal drugi balvan, ki ga sploh ni uspela rešiti in je ostala celo brez vmesne cone. Tudi v tretjem se ni povzpela do vrha, čeprav je dosegla cono. A prvega in četrtega je osvojila brezhibno, v prvem poskusu, kar ji je prineslo 60 točk – dovolj za četrto mesto.

»Zdaj sem končno zaplezala«

Garnbret je po nastopu priznala, da se ni obremenjevala s težavami: »Polfinalna runda je bila težka, kar mi je všeč. Danes sem bila že bolj podobna pravi Janji. Po devetih mesecih se mi zdi, da sem zdaj končno zaplezala, tako kot znam.«

Za svoj najmočnejši trenutek je označila prvi balvan: »Najbolj sem bila vesela prvega balvana, saj mi je v kvalifikacijah prav ta povzročal največ težav. Danes sem ugotovila, da je bila kriva le živčnost.«

FOTO: Jože Suhadolnik

Na vprašanje, zakaj se ji druga in tretja smer nista izšli, je odkrito pojasnila, da ni našla pravih začetnih položajev za ključne gibe – težave, ki jih bo skupaj s trenerjem Romanom Krajnikom natančno analizirala.

Slovenci mešani – Garnbret edina v finalu

Najboljša v polfinalu je bila Američanka Annie Sanders, ki je zbrala 84,5 točke. Poleg Garnbret bo v finalu še sedem tekmovalk. Med Slovenkami je Katja Debevec končala na 11. mestu (44,9), Jennifer Buckley pa na 16. (44,7). Za finale je bilo tokrat potrebnih vsaj 54,4 točke.

V moški konkurenci je bil najbližje finalu Anže Peharc, ki je s 9. mestom za las zgrešil napredovanje. Timotej Romšak se je ustavil že v kvalifikacijah.

Mia Krampl. FOTO: Jože Suhadolnik

Plezalni konec tedna v Innsbrucku se bo nadaljeval z dvema tekmama v težavnostnem plezanju. Poleg Garnbret in Buckley bodo pri ženskah nastopile še Rosa Rekar, Mia Krampl in Lučka Rakovec. Moško ekipo pa bodo zastopali Luka Potočar, Lovro Črep in Milan Preskar.

Za Garnbret, ki bo v finalu lovila svojo 47. zmago v svetovnem pokalu in 18. v balvanskem plezanju, bo nedeljska preizkušnja prva velika priložnost v letošnji sezoni – in prvi pravi test njene forme ob povratku.