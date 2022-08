Janja Garnbret evropska prvakinja v težavnostnem plezanju

Janja Garnbret je v Münchnu postala evropska prvakinja v težavnostnem plezanju. Kot edini ji je uspelo priplezati do vrha, s čimer je potrdila, da nima konkurence. Janja je izpolnila prvega od svoji treh ciljev na tem prvenstvu.

V finalu je nastopila tudi Mia Krampl, ki je osvojila četrto mesto.

Garnbretova je v polfinalu in finalu daleč prekašala tekmice, čeprav danes ni osvojila vrha smeri. V finalu so ji priznali višino 50+, saj vrha ni zadržala. Avstrijka Jessica Pilz je bila druga z višino 45+. Francozinja Manon Hilly je bila tretja z višino 41+, Kramplova je bila četrta z višino 40+.

Janja je v prvem odzivu povedala, da je zelo vesela in da je bila zanjo to ena najtežjih tekem in da ji to zelo veliko pomeni. Ob dosegu vrha pa je Janja grdo padla. Njenim protikandidatkam je zastal dih, ustrašila se je tudi sama. »Mislila sem, da bom umrla. Res je bilo strašno. Jutri so na vrsti balvani, zato moram biti pripravljena,« je še dejala Janja, ko s povprašali, ali je z njeno roko vse v redu.

Garnbretova meri na še dve zlati kolajni na prvenstvu stare celine v bavarski prestolnici, v balvanih in v novi olimpijski disciplini kombinaciji balvani-težavnost.

Triindvajsetletna tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je Sloveniji priborila še deveto zlato kolajno na prvenstvih stare celine.