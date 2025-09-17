  • Delo d.o.o.
Jan Oblak v peklu Anfielda

V ligi prvakov bo Liverpool gostil Atletico, Bayern pa Chelsea. PSG začenja obrambo naslova brez treh pomembnih igralcev.
Jan Oblak je leta 2020 v osmini finala zaustavil Liverpool. FOTO: Phil Noble/Reuters

Jan Oblak je leta 2020 v osmini finala zaustavil Liverpool. FOTO: Phil Noble/Reuters

Harry Kane je v odlični formi. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Harry Kane je v odlični formi. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Luis Enrique si je ob padcu s kolesom zlomil ključnico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Luis Enrique si je ob padcu s kolesom zlomil ključnico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Jan Oblak je leta 2020 v osmini finala zaustavil Liverpool. FOTO: Phil Noble/Reuters
Harry Kane je v odlični formi. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Luis Enrique si je ob padcu s kolesom zlomil ključnico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Peter Zalokar
 17. 9. 2025 | 05:35
Po uvodnih šestih tekmah nogometne lige prvakov osrednji dan prvega kola prinaša na papirju najbolj zanimive tekme, ki ponujajo tudi največ možnosti za presenečenja. Predstavilo se bo kar šest nekdanjih evropskih prvakov ter pet od devetih klubov, ki jim stavnice pripisujejo največ možnosti za slavje v finalu v Budimpešti. Osamljenega slovenskega reprezentanta med elito Jana Oblaka čaka težko delo v Liverpoolu.

Angleški prvak Liverpool, ki je v poletnem prestopnem roku najbolj zapravljal, je ob Barceloni glavni favorit za končno zmago (kvota 7), sledijo PSG (7,5), Arsenal (8), Real Madrid (9), Manchester City (10), Bayern in Chelsea (po 13) in Inter (26). Atletico ima sicer dobre izkušnje z Anfielda – leta 2020 je slavil zmago s 3:2 v osmini finala –, toda težko bo zadržal napad, v katerem bi že lahko zaigral tudi najdražji igralec prestopnega roka Alexander Isak ob Mohamedu Salahu, Florianu Wirtzu, Hugu Ekitikeju, Codyju Gakpoju ...

Trener Arne Slot je povedal, da bo Šved, ki še ni dočakal debija v rdečem dresu po prihodu iz Newcastla za 145 milijonov evrov, v postavi, vendar bo verjetno začel na klopi. Njegov kolega Diego Simeone, ki je na klopi Atletica že 14 let, bo pogrešal poškodovana Juliana Alvareza in Johnnyja Cardosa.

Harry Kane je v odlični formi. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters
Harry Kane je v odlični formi. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Liverpool je dobil vse štiri tekme v angleškem prvenstvu, Atleti pa so precej neprepričljivo vstopili v sezono, izgubili z Espanyolom ter remizirali z Elchejem in Alavesom. Reprezentančni premor jim je dobro del, proti Villarrealu so zmagali z 2:0. V ligi prvakov nastopajo že 13. sezono zapored, lahko se pohvalijo, da so v kar 42 odstotkih tekem ohranili mrežo nedotaknjeno. Ni pričakovati, da se bo rekordni odstotek zvišal, toda imajo tudi napadalno orožje v Antoinu Griezmannu in Alexandru Sørlothu, zato bi bila stava na več kot dva gola (kvota 1,57) kar smotrna.

Lov na osem mest

Še več zadetkov je mogoče pričakovati v Münchnu, kjer bo gostoval svetovni klubski prvak Chelsea. Bayern ima motiv več, na Allianz Areni je prav proti Chelseaju izgubil finale leta 2012. Ob tem je pravi stroj za gole, na petih tekmah v tej sezoni je vselej zmagal in ob tem mrežo zatresel – reci in piši – devetnajstkrat!. Harry Kane (8 golov in 3 podaje) se je dobro ujel s prišlekom iz Liverpoola Luisom Diazom (4 goli, 2 podaji), nekdanja tekmeca v Angliji sta poskrbela, da se odsotnost poškodovanih Jamala Musiale in Alphonsa Daviesa (še) ne pozna. Ekipa Vincenta Kompanyja je nocoj favorit (zmaga 1,64, remi 3,95, poraz 4,4), toda Chelsea bo trd oreh.

19 GOLOV je na petih tekmah nove sezone dosegel Bayern.

Oba tekmeca si namreč obetata, da bosta osvojila eno od prvih osmih mest in se izognila play-offu za osmino finala. V njej je nazadnje Bayern trpel proti Celticu in mu je morda zato zmanjkalo moči proti Interju. »Pomembno je biti med prvih osem, ker lahko dodatni tekmi v natrpanem urniku naredita veliko razliko,« je razmišljal Kane, ki je odkrito povedal, da imajo Bavarci prekratko klop, potem ko so poleti odšli Leroy Sane, Kingsley Coman, Thomas Müller in Mathys Tel.

Težave v Parizu

Med Bayernovimi tekmeci bo tudi branilec naslova PSG, ki se je 1. junija le dokopal do tako želene lovorike, a vprašanje je, ali je zasedba Luisa Enriqueja sposobna vztrajati pri maksimumu. Parižani so imeli morda najtežji žreb, poleg Bayerna jih v ligaškem delu čakajo še Barcelona, Tottenham, Newcastle, Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao in Sporting.

Luis Enrique si je ob padcu s kolesom zlomil ključnico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
Luis Enrique si je ob padcu s kolesom zlomil ključnico. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Lani so se skozi šivankino uho prebili v izločilne boje, zato je zmaga proti Atalanti vpisana v rubriko nujno. Bo pa težje dosegljiva, ker so poškodovani trije zvezdniki: najboljši igralec prejšnje sezone Ousmane Dembele ter Desire Doue in Khviča Kvarachelia. Tukaj bi bilo mogoče iskati presenečenje, kar bi bil že remi (kvota 4,6). »Smo v težkem obdobju in morali ga bomo prebroditi s čim manj praskami,« je dejal Enrique, ki je tudi sam utrpel poškodbo med kolesarjenjem. »Ne bomo tarnali, privilegij je braniti naslov v ligi prvakov. Upamo na dober start.«

Dvoboj ranjenih levov

PSG je v finalu s 5:0 premagal Inter, tega čaka težko delo na gostovanju pri štirikratnemu evropskemu prvaku Ajaxu, ki se vrača v elito. Oboji imajo slabe spomine na prejšnjo sezono. Milančani so bili v igri za tri lovorike in ostali praznih rok, Nizozemci so v zadnjih tednih zapravili devet točk prednosti in zaostali za PSV. Oboji so tudi zamenjali trenerja, Ajax je prevzel John Heitinga, Inter Christian Chivu. Nobeden od njiju ne bi imel nič proti, če bi se tekma končala z delitvijo točk (kvota 3,6) in manj kot tremi goli (2). V ligi prvakov bosta debitirala Pafos in Bodø/Glimt ter želela takoj presenetiti v Atenah oziroma Pragi. 

liga prvakovJan OblakLiverpoolAtletico Madrid
