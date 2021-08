Jan Oblak na pragu rekorda

Drugi državni naslov v zadnjih sedmih letih je povečal apetite v nogometnih vrstah madridskega Atletica, ki ne odstopa od recepta, ki je pod taktirko trenerja Diega Simeoneja poskrbel za najtrofejnejše obdobje v moderni zgodovini kluba. Za rdeče-belim taborom so barvite priprave, ki so se končale s porazoma proti Cadizu po enajstmetrovkah ter Feyenoordu v zadnjih sekundah. Diego Simeone se je ob porazu z 1:2 v Rotterdamu sporekel z izključenim krilnim napadalcem Yannickom Carrascom, nato pa se lotil še nasprotnega trenerja, ki ga je odrinil, mednju pa je še pravočasno skočil Jan Oblak. Simeone ne želi niti milimetra popuščanja svojih varovancev vse od prve minute nove sezone. Ne smemo pozabiti, da si je Atletico po zaslugi odličnega začetka z le enim porazom na prvih 22 tekmah tlakoval pot do naslova, svojega prvega po letu 2014. »Prvaki smo! Želeli nas bodo ugrizniti v rit! Slabo pritiskamo!« je sredi tedna na treningu rohnel Simeone.



Madridčani so v drugi polovici minule sezone spoznali, kako težje je braniti kot napadati iz ozadja, predvsem Oblaku z nekaj ključnimi obrambami in Luisu Suarezu z nekaj ključnimi zadetki v zadnjih krogih pa se lahko zahvalijo, da na koncu pokala nista dvignila ali Real ali Barça. Do konca avgusta gre pričakovati še nekaj kadrovskih sprememb, za zdaj največje zgodbe so podaljšanje pogodb s Simeonejem in branilcem Stefanom Savićem (oba do 2024) ter prihod vezista argentinske reprezentance Rodriga De Paula. Nekdanji član Udineseja je že pokazal, da bo odlična okrepitev. Na vrhu z legendama Barçe »Po naslovu leta 2014 nam je bilo težko, ker je veliko igralcev odšlo, tokrat pa je večina ostala. Zato navdušeni čakamo prvo tekmo s Celto in želimo nadaljevati v tej smeri,« je za uradni kanal španskega prvenstva sezono napovedal Simeone. »Dušo in telo dajem za klub, ki ga imam rad. Vidim, da rastemo, naše vodstvo pa to izkorišča na globalni ravni, kar je fantastično.« Granitna obramba pred Oblakom bo temeljni kamen za nove podvige, tiha želja ostaja naslov v ligi prvakov, ki je pekoča rana po porazih na zadnji stopnički leta 2014 v Lizboni in 2016 v Milanu. Atletico je samo dvakrat osvojil zaporedna državna naslova, nazadnje leta 1951. Pred zgodovinskim mejnikom v posamični konkurenci je tudi Oblak, saj bi s šesto nagrado zamora (podelijo jo vratarju, ki v sezoni prejme najmanj golov) presegel dosedanja rekorderja, legendi Barcelone Antonija Ramalletsa in Víctorja Valdesa.

