Tekma na domačem prizorišču je vselej posebna in predstavlja izziv. In tako je tudi pri Jakovu Faku, že poldrugo desetletje vodilnemu slovenskemu biatloncu, dvakratnemu svetovnemu prvaku in lastniku dveh olimpijskih kolajn. Zdaj pa je tudi drugič vpisan na seznam pokljuških zmagovalcev. Izjemno konkurenco je pri 37 letih osupnil s sanjsko predstavo, kljuboval vetru in dežju ter z zmago razveselil 2000 zvestih biatlonskih privržencev na Rudnem polju. 12 let in štirje meseci so minili od prejšnje pokljuške zmage našega asa Malce manj kot deset let je minilo od njegove zadnje zmage v svetovnem...