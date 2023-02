Jaaaa, imamo kolajno! (FOTO)

Slovenska reprezentanca v postavi Ema Klinec, Nika Križnar, Timi Zajc in Anže Lanišek je na mešani ekipni tekmi v smučarskih skokih osvojila prvo medaljo na domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Na srednji skakalnici je osvojila bronasto odličje. Zlato je pripadlo Nemcem, srebro pa Norvežanom.

Slovenska četverica, Križnar in Zajc sta na mešani ekipni tekmi osvojila zlato na olimpijskih igrah v Pekingu, je že po polovici tekmovanja zasedala tretje mesto, a so bile razlike izjemno majhne.

V prvem delu tekme sta se z najboljšim izkupičkom v svojih serijah izkazala Zajc in Lanišek. Križnar je imela drugi izkupiček, Klinec pa petega ob svojem prvem skoku.

Tri reprezentance so se v drugi seriji pomerile za zlato kolajno, Križnar je nadaljevala odlične skoke po hitrem okrevanju po bolezni in Slovenijo popeljala na prvo mesto. Zajc je po novem sijajnem skoku nato prednost še povišal, in sicer na 10,6 točke.

Slovenija je brez boja za zlato kolajno ostala po drugem skoku Klinec, ki je skočila 91 m in imela ob tem še ogromno težav pri pristanku. Lanišek je nato zanesljivo potrdil prvo kolajno na domačem SP.

To je bila hkrati prva medalja Slovenije na mešanih ekipnih tekmah na SP. Na prejšnjih petih je namreč vselej ostala brez odličja. Skupaj pa je to 11. kolajna v skakalnem delu SP v nordijskem smučanju.

Slovenske kolajne na svetovnih prvenstvih - skupaj jih imamo 16: zlato (3): Ema Klinec, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2021 Rok Benkovič, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2005 Franci Petek, smučarski skoki (velika skakalnica), 1991 srebro (4): smučarski skoki (srednja skakalnica), ekipno 2021 (Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj, Ema Klinec) smučarski tek, ekipni sprint, 2019 (Katja Višnar, Anamarija Lampič) Peter Prevc, smučarski skoki (velika skakalnica), 2013 Petra Majdič, smučarski tek (sprint), 2007 bron (9): smučarski skoki (srednja skakalnica), mešane ekipe 2023 (Nika Križnar, Timi Zajc, Ema Klinec, Anže Lanišek) Nika Križnar, smučarski skoki (velika skakalnica), 2021 smučarski tek, ekipni sprint, 2021 (Anamarija Lampič, Eva Urevc) Anže Lanišek, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2021 Anamarija Lampič, smučarski tek (sprint), 2021 Peter Prevc, smučarski skoki (srednja skakalnica), 2013 smučarski skoki (velika skakalnica), ekipno, 2011 (Jurij Tepeš, Robert Kranjec, Jernej Damjan, Peter Prevc) Petra Majdič, smučarski tek (sprint), 2011 smučarski skoki (srednja skakalnica), ekipno, 2005 (Jure Bogataj, Primož Peterka, Rok Benkovič, Jernej Damjan)

Čestitke dežujejo

Med prvimi, ki je čestitala bronasti ekipi je bila predsednica RS Nataša Pirc Musar.

Takole je osvojitev kolajne pospremil komentator na Valu 202: