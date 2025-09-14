EVROPSKO PRVENSTVO

Izločila Slovenijo, zdaj je Nemčija postala še evropski prvak. Lep uspeh tudi za Dončića (VIDEO)

Nemčija je postala peta država, ki je istočasno svetovni in evropski prvak.
Fotografija: Nemci ponovno evropski prvaki. FOTO: Gints Ivuskans Afp
Nemci ponovno evropski prvaki. FOTO: Gints Ivuskans Afp

STA, A. Ka.
14.09.2025 ob 21:57
14.09.2025 ob 22:46
STA, A. Ka.
14.09.2025 ob 21:57
14.09.2025 ob 22:46

Košarkarji Nemčije so drugič v zgodovini postali evropski prvaki. V finalu eurobasketa v Rigi so premagali Turčijo z 88:83 (24:22, 40:46, 66:67).

Nemčija je dvoboj neporaženih ekip dobila z odlično obrambo, natančnim metom za tri točke, boljšim skokom, predvsem pa s paleto razpoloženih igralcev. 

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih dveh minutah, ki jih je Nemčija odigrala bolj zbrano in hrabro. Daniel Theis je zadel trojko za vodstvo Nemčije 82:81, Dennis Schröder, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca prvenstva, pa je dokončal delo z dvema košema in dvema prostima metoma.

Za Nemčijo sta največ točk dosegla Isaac Bonga - 20 točk - in Franz Wagner - 18, pri Turkih pa je bil najbolj učinkovit Alperen Sengun - 28.

Nemčija je postala peta država, ki je istočasno svetovni in evropski prvak. Nemci so zlato medaljo na SP osvojili 2023 v Manili. S tem prestižnim dosežkom se lahko pohvalijo le še Sovjetska zveza, SFR Jugoslavija, Španija in ZR Jugoslavija.

Franz Wagner in Shane Larkin FOTO: Ints Kalnins Reuters
Franz Wagner in Shane Larkin FOTO: Ints Kalnins Reuters

Na tekmi za tretje mesto je Grčija premagala Finsko z 92:89.

Dončić prvi strelec prvenstva

Luka Dončić je s povprečjem 34,7 točke na tekmo postal prvi strelec prvenstva. To je zanj že drugo veliko tekmovanje, ki ga je končal na vrhu lestvice strelcev. Na svetovnem prvenstvu na Okinavi in v Manili je imel povprečje 27 točk na tekmo.

Slovenski zvezdnik je bil hkrati uvrščen v idealno peterko prvenstva. To je četrto od petih velikih tekmovanj, na katerih je bil Dončić izbran v najboljšo postavo - EP 2017, OI 2021, SP 2023 in EP 2025. Med izbranimi ni bil le na eurobasketu 2022. 

Poleg njega so bili v prvo peterko uvrščeni še Giannis Antetokounmpo (Grčija), Alperen Sengun (Turčija), Dennis Schröder in Franz Wagner (oba Nemčija).

