Izkušnje so bile pred mladostjo na pomembnem šahovskem turnirju

Indijska Kolkata je zadnjih nekaj let tradicionalno prizorišče elitnega turnirja v hitrih disciplinah. Domovina šaha se ponaša s pravim razcvetom te igre in premore velik nabor vrhunskih igralcev, tudi mladih zvezdnikov, ki bodo v prihodnje skoraj zagotovo krojili svetovni vrh. Sestava letošnje pete izvedbe turnirja je bila tako privlačna mešanica izkušenj in mladosti, domačini pa so največ pričakovali od trojice, ki v zadnjem času kot po tekočem traku dosega odmevne rezultate, Gukeša, Ramešbabuja Pragnanande in Ardžuna Erigaisija.

Tako v pospešenem kot tudi hitropoteznem delu turnirja pa mladost tokrat ni prišla v celoti do izraza in v obeh disciplinah sta zmagi pobrala izkušenejša igralca. Pospešeni turnir je minil povsem v znamenju Francoza Maxima Vachier-Lagrava, ki si je prvo mesto zagotovil že krog pred koncem. Edini ni doživel niti enega samega poraza, s sproščeno in učinkovito igro pa je ob petih zmagah tudi edini ostal brez poraza. Najbližjega zasledovalca, prav tako izkušenega Azerbajdžanca Tejmurja Radžabova, je pustil za seboj za celo točko in pol. Tretje mesto so si razdelili trije igralci, domačina Pragnananda in Vidit Gudžrati ter Rus Aleksander Griščuk.

Uspešne Indijke

Uvodni dan dvodnevnega sporeda v hitropoteznem tempu je v ospredju končal Pragnananda, ki je imel pol točke prednosti pred Griščukom. Slednji pa je nato drugi dan prikazal precej bolj zanesljive predstave od svojega mladega tekmeca, s katerimi ga je za končno zmago prehitel s točko prednosti. Trikratni svetovni prvak v hitropoteznem šahu je na ta način še enkrat več dokazal svoje mojstrstvo v hitrih disciplinah. Predvsem pa se je vnovič razveselil prestižne turnirske lovorike, potem ko je v zadnjem času preživljal ene najtežjih trenutkov v karieri. Z odličnim zaključkom in kar sedmimi točkami iz devetih partij drugega tekmovalnega dne se je na delitvi drugega mesta Pragnanandi pridružil še en mladi zvezdnik svetovnega šaha, 19-letni Uzbekistanec Nodirbek Abdusattorov.

ČRNI NA POTEZI Vidit – Griščuk, Kolkata 2023. S katero potezo je črni nasprotnika prisilil k predaji? REŠITEV: 1…Ld6! in zaradi neubranljivih pretenj svojemu kralju je beli takoj priznal poraz.

Država gostiteljica se je zmage vendarle razveselila na ženskem turnirju. Komaj 17-letna Divja Dešmuk je namreč senzacionalno osvojila pospešeni del tekmovanja pred številnimi izkušenejšimi in bolj renomiranimi tekmicami, tudi svetovno prvakinjo Ju Wenjun, ki je bila druga. Slednja je nato prišla do zmage v najhitrejši disciplini, kjer so ji sledile tri domače predstavnice, Humpy Koneru, Harika Dronavali in junakinja pospešenega turnirja Dešmukova.