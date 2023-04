Izjemni Tadej Pogačar na dirki po Flandriji zlomil Mathieuja van der Poela

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je zmagovalec kolesarske dirke po Flandriji. Na 273,4 km dolgi trasi med Bruggeom in Oudenaardejem je 24-letnik na predzadnjem klancu na Oude Kwaremont zlomil Nizozemca Mathieuja van der Poela (Alpecin-Deceuninck) in slavil še četrto zmago na kolesarskih spomenikih.

Pogačar je na največjih enodnevnih dirkah dvakrat slavil po Lombardiji (2021, 2022), leta 2021 pa je bil še najboljši na Liege-Bastogne-Liege. Med aktivnimi kolesarji ima zdaj največ osvojenih spomenikov, saj je van der Poel ostal pri treh zmagah, potem ko je nazadnje slavil na Milano - San Remu pred dvema tednoma.

Potem ko je 24-letnik preizkušnjo Milano - San Remo končal na četrtem mestu, je po tlakovanih klancih Flandrije dokazal, da je v tem trenutku sposoben dobiti tudi največje enodnevne klasike. Za dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji je bila to 56. zmaga v karieri ter že deseta letos.