Izjemni Pogačar: bežal je 50 km za novo veliko zmago

Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar tudi v novi sezoni upravičuje svojo vodilno vlogo na svetovni kolesarski lestvici. Potem ko je nedavno dobil prvo večetapno dirko v sezoni, ubranil je zmago na »domači« dirki po ZAE, je navdušil tudi že na prvi evropski klasiki. V žep je pospravil slovito Strade Bianche, ki velja za neuradni šesti kolesarski spomenik. In to na kakšen način! Zmagal je, kot zmore le on - s samostojnim pobegom, približno 50 km pred ciljem.

Pogačar je tako podaljšal spisek najslovitejših osvojenih enodnevnih dirk - lani je dobil Liège–Bastogne–Liège in Lombardijo.

Na drugem mestu je z zaostankom 37 sekund zaostal Španec Alejandro Valverde, tretji je bil Danec Kasper Algren z zaostankom 46 sekund.

Dirke pa ni zaznamovala le prepričljiva zmaga Pogačarja, ampak tudi množični padec približno na polovici dirke. Atraktivno je padel tudi svetovni prvak Julian Alaphilippe iz Francije, vsaj na papirju glavni tekmec Pogačarja na današnji klasiki. Za razliko od nekaterih tekmovalcev pa je Alaphilippe lahko nadaljeval dirko. Med osmoljenci, ki so dirko morali končati je bil tudi slovenski državni prvak Matej Mohorič.