Izjemen štart Rogliča proti tretji zmagi na Vuelti!

Mohorič drugi na Poljskem

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič je pred zadnjo etapo dirke po Poljski skupno na drugem mestu. V današnji vožnji na čas je 26-letnik iz Podblice zasedel deveto mesto, v skupnem seštevku pa je pred njim še naprej Portugalec Joao Almeida. Danes je bil član Deceuninck-Quick-Stepa drugi in ima pred zadnjo etapo 26 sekund naskoka.

Po velikem zmagoslavju v olimpijskem kronometru, jesvojo zlato prevlado dokazal tudi v prvi etapi dirke po Španiji. V 7,1 km dolgem kronometru z zelo majhnimi razlikami je štartal kot zadnji in upravičil vlogo favorita - zmagal je s šestimi sekundami prednosti Špancemin že oblekel rdečo majico vodilnega. S tem je že napovedal lov na tretjo zaporedno zmago na zadnji tritedenski dirki v sezoni.Za izjemen slovenski uspeh je poskrbel šena tretjem mestu, za Aranburujem je zaostal le za dve sekundi. Izkazal se je tudiz 11. mestom in zaostankom 15 sekund.je bil 55, za svojim rojakom v rdeči majici je zaostal 31 sekund.Kolumbijecki ga stavnice uvrščajo na mesto drugega favorita za Rogličem, je bil 46. z zaostankom 27 sekund.V nedeljo bo na vrsti druga etapa od Caleruege do Burgosa (166,7 km), ki bo bržčas namenjena sprinterjem.