Izgubili so Zokija in dobili še en poduk

Dolg novinarski staž ima pri kronistih slovenske košarkarske reprezentance svoje prednosti, a tudi slabosti. Na prejšnjih 13 evropskih prvenstvih smo videli marsikaj, od trenutkov ekstaze pred petimi leti do velikih razočaranj pred tem. Sedemkrat je moštvo izpadlo že pred četrtfinalom, zato se je bilo med sobotnim nastopom v osmini finala težko otresti grenkih občutkov, ko je Belgija ob začetku zadnje četrtine prešla celo v vodstvo.

Zaostanek s 63:64 je bil prvi na tekmi in na srečo tudi zadnji. Trajal je le 12 sekund, a je bil dovolj dolg, da je sprožil manjši šok in dober odziv. Z nizom 19:1 je Slovenija postavila stvari na svoje mesto in si slednjič zagotovila na videz gladko zmago z 88:82, čeprav so Belgijci do 33. minute ohranjali upanje na senzacijo. Konec dober, vse dobro, bi lahko rekli, a po dvoboju so v slovenskem taboru preveč poudarjali, kako kakovostnega in v javnosti podcenjenega tekmeca so imeli. Zaradi poduka s tekme proti BiH pa so se v širokem loku ogibali oceni lastne igre, čeprav je bila vse prej kot šampionsko tekoča. Preveč časa se je vse odvijalo s poskusi Luke Dončića po načelu sam proti vsem, med katerimi so se drugi člani peterke sprijaznjeno razporedili po kotih igrišča in čakali na kakšno drobtinico.

V četrtfinalu s Poljsko

Prvi slovenski zvezdnik je po 36 točkah proti Nemčiji in 46 proti Franciji tokrat dosegel 35 točk in kot prvi v zadnjih 30 letih uprizoril tri zaporedne ekshibicije 30+ na prvenstvih stare celine, a obstajale so tudi poti do vsesplošnega zadovoljstva. Spomnimo se lahko lanskih olimpijskih iger, na katerih je bila igra Slovenije precej bolj kolektivna in hitrejša. Po vrnitvi Gorana Dragića v reprezentanco bi lahko bila letos še boljša in ekipe ne bi našli šele na 17. mestu EP po skupnem številu asistenc. Dončić je metal za dve točki 7:15, za tri 4:10 in proste mete 9:10, kar je seveda vse prej kot slabo. Toda slovensko moštvo bi bilo še bolj neugodno za tekmece, če bi bilo bolj nepredvidljivo zaradi večjega nabora taktičnih, tehničnih in kadrovskih rešitev. A sprememb še ni na vidiku, čeprav bi lahko za poskus vrnitve k tokijskim smernicam izkoristili sredino četrtfinalno soočenje (20.30) s Poljsko, ki je izločila Ukrajino s 94:86.

Največ slabe volje je vendarle povzročila nezgoda Zorana Dragića že v prvem polčasu. Pregleda z ultrazvokom in magnetno resonanco sta potrdila črno slutnjo, da si je strgal del štiriglave stegenske mišice. Z igrišč bo odsoten od šest do osem tednov in do konca eurobasketa bo soigralce spodbujal s klopi, tako kot jih je med EP 2017 s tribune po operaciji kolena.