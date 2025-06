Iz Pirana v boj za zeleno majico, Slovenci v lov na etapno zmago

Vse je nared za dirko, zajela nas je zadnja pozitivna napetost pred štartom,« je direktor dirke po Sloveniji Bogdan Fink povedal pred današnjim začetkom 31. »slovenskega toura«. Ta bo eden od najbolj slikovitih doslej, saj se bo kolesarska karavana v boj za zeleno majico danes ob 11.45 prvič podala s Tartinijevega trga v Piranu.

Zmagovalca bodo po petih etapah, 799 kilometrih in 12.166 višinskih metrih v nedeljo kot običajno razglasili na novomeškem Glavnem trgu. Napetost v boju za zmago pa se bo po pričakovanjih stopnjevala vse do konca. Uvodna etapa s ciljem v Škofljici naj bi bila namenjena šprinterjem.

Bogdan Fink pričakuje do konca napet boj za zeleno majico. FOTO: Roman Šipić

Podobno velja tudi za preizkušnji, ki sledita, 2. etapo od Velenja do Rogaške Slatine in 3. od Majšperka do Ormoža. Vendar ju je Fink s sodelavci trasiral tako, da možnosti za uspeh dajeta tudi ubežnikom. O šprintu glavnine pa ne bo ne duha ne sluha v kraljevski 4. etapi, ki se bo začela v Mariboru in končala na Golteh, smučarskem središču nad Zgornjo Savinjsko dolino, na katerem je odločitev o zmagovalcu že padla leta 2016, ko je bil najmočnejši Estonec Rein Taaramäe.

Matej Mohorič je leta 2023 v Novem mestu slavil zadnjo domačo etapno zmago na dirki po Sloveniji. FOTO: Miha Hočevar

Tudi letos bi lahko odločil po novem 13,8-kilometrski (od zadnjega gostovanja dirke so asfalt potegnili nekaj sto metrov dlje, do hotela na Golteh) vzpon s 7,4-odstotnim povprečnim naklonom. Vendar se je v zadnjih letih spremenila tudi sklepna preizkušnja, ki še zdaleč ni več šprinterska parada ob zaključku dirke. Za to so prireditelji prvič poskrbeli leta 2022 s kratkim, vendar »sladkim« vzponom na Trško Goro, pred katero so tokrat umestili še vzpone na Vače (2-krat), Bogenšperk in Trebelno, kar pomeni, da je lahko to tudi etapa, na kateri se bo vrstni red obrnil na glavo.

Pogačar in Mohorič zadnja domača zmagovalca

Vsekakor pa tudi na slovenskih cestah velja pravilo, da dirko zahtevno naredijo kolesarji in ne trasa. Za to bodo bržkone najbolj skrbeli pri ekipah Lidl Trek in UAE, ki imata v svojih vrstah prva papirnata favorita za zmago. »Konkurenca je prava, škoda ker je morala zaradi številnih poškodb v zasedbi udeležbo odpovedati ekipa Visma Lease a Bike, s katero bi k nam prišel tudi Cian Uijtdebroeks. Vendar nima smisla razpravljati o tistih, ki jih ni. V boju za zeleno majico pričakujem predvsem Taa Geoghegana Harta in Felixa Grossschartnerja,« je razmerja moči v pelotonu z 19 ekipami ocenil Fink ter pri tem izpostavil 30-letnega Britanca, ki je leta 2020 dobil Giro, in 31-letnega Avstrijca, enega od zvestih pomočnikov Tadeja Pogačarja na največjih dirkah.

Najboljši kolesar na svetu je bil zadnji domači zmagovalec dirke po Sloveniji (2021 in 2022), ki sta ga nasledila Italijana Filippo Zana in Giovanni Aleotti. Tudi tokrat bo šla zelena majica bržkone na tuje, zato pa se Fink nadeja, da bo doma ostala kakšna etapna zmaga. Zadnjo slovensko je predlani v Novem mestu slavil Matej Mohorič, tokrat pa bosta na očeh predvsem mladca v dresih njegove ekipe Bahrain Victorious Žak Eržen in Jakob Omrzel.

»V boju za etapne zmage puščam odprta vrata slovenskim kolesarjem, tako v domačih kot tujih ekipah. Če bodo pravi, se lahko borijo za najvišja mesta,« je optimističen Fink.

Dirka po Sloveniji FOTO: Zx

»Pričakujem vsaj dva šprinta glavnine, pogojno tudi tretjega, to bo odvisno od pobegov in taktike ekip šprinterjev v 2. etapi v Rogaški Slatini, pred katero smo umestili dodatni klanček, ter v 3. v Ormožu, pred katerim se je treba povzpeti na Jeruzalem,« je Fink povedal o hitrem začetku dirke, v katerem bo imel obilico dela Luka Mezgec kot mož, ki pripravlja zaključne akcije šprinterskemu adutu ekipe Jayco Alula in serijskemu zmagovalcu etap na dirki po Sloveniji Dylanu Gorenewegnu.

»Golte bodo gorska bitka s peščico najboljših v boju za vrh, na poti v Novo mesto pa se lahko zgodi karkoli,« je dodal 53-letni direktor dirke po Sloveniji, ki je upravičeno previden pri napovedih, katera preizkušnja bo odločilna: »V zadnjih treh letih je šlo za igro sekund vse do Novega mesta, ne nazadnje pa lani odločilne razlike ni prinesel vzpon na Krvavec, temveč spust v Novo Gorico.«