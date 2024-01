Iz košarkarske zveze sporočili, kdo bo selektor naše reprezentance

Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije je na korespondenčni seji potrdil Aleksandra Sekulića za selektorja moške reprezentance. Ta bo ekipo tako vodil tudi naslednji dve leti, so sporočili z zveze.

Sekulić, ki bo konec februarja dopolnil 46 let, je ekipo prevzel novembra 2020 in se z njo uvrstil na evropsko in svetovno prvenstvo, pa tudi na olimpijske igre v Tokiu.

Sekulić še naprej uživa zaupanje košarkarske zveze. FOTO: Issei Kato Reuters

Letos imajo košarkarji pred sabo dva velika izziva. Že februarja bodo v Kopru začeli kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025, julija pa bodo v Pireju lovili vozovnico za olimpijski nastop v Parizu.

Sekulić čestital Dončiću

»Košarkarski zvezi Slovenije se zahvaljujem za zaupanje. Hkrati bi izkoristil priložnost, da čestitam Saši Dončiću za imenovanje na položaj športnega direktorja. S skupnimi močmi se bomo podali v nove izzive. Leto 2024 bo izjemno pomembno za slovensko reprezentanco, saj ima priložnost, da se uvrsti na dve veliki tekmovanji. Vse misli in napori so usmerjeni h kvalifikacijam za evropsko prvenstvo, ki se bodo začele čez mesec dni s tekmama proti Ukrajini in Izraelu,« je ob potrditvi podaljšanja sodelovanja dejal Sekulić.

Vlatko Čančar, ki je pomemben člen naše reprezentance, okreva po poškodbi. FOTO: Blaž Samec

Slovenski trener ob tem ne skriva, da je uvrstitev na EP 2025 za ekipo obveznost. »Pričakujem, da se bomo lahko zbrali v najboljši možni zasedbi, še posebej sedaj, ker je februarski koledar v evroligi usklajen z reprezentančnimi okni.«

V kvalifikacijah za olimpijske igre Slovenijo najprej čakata tekmi proti Hrvaški in Novi Zelandiji, v nadaljevanju pa boj za prvo mesto z reprezentancami iz skupine - Grčijo, Egiptom in Dominikansko republiko.