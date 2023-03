Italijanski desant na Nyon

V nogometni ligi prvakov je vse bolj napeto, osem klubov ohranja možnosti za nastop v finalu gala plesa Uefe, ki bo 10. junija v Istanbulu. Danes opoldne bodo na sedežu Uefe v Nyonu izžrebali četrtfinalne in polfinalne pare, smiselno je oceniti formo okteta kandidatov za finale.

Po mnenju stavnic so favoriti znani: Manchester City premore kvoto 2,7, Bayern 3,7, Real Madrid 6, Napoli 6,5, Chelsea 10, Inter 19, Benfica in Milan po 21. Najvišje torej kotira naoljeni stroj trenerja Pepa Guardiole. Eden od pokazateljev trenutne forme osmerice klubov je izkupiček točk posameznikov v Uefini navijaški igri Fantasy Football; idealna enajsterica povratnih tekem osmine finala je naslednja (4-3-3): Costa (Porto, 7); Di Lorenzo (Napoli, 10), Akanji (ManCity, 11), Kim (Napoli, 8), Rui (Napoli, 8); De Bruyne (ManCity, 11), Čalhanoglu (Inter, 8), Zielinski (Napoli, 10); Osimhen (Napoli, 13), Haaland (ManCity, 25), Benzema (Real, 9). Erling Haaland je za pet golov prejel 25 točk, prevzel je tudi vodstvo na lestvici strelcev (10 golov, najbližje med aktivnimi napadalci mu je Vinicius Junior s 6 goli).

Če bi na hitro preleteli učinek klubov, bi prišli do zanimivih ugotovitev. Le ManCity (91,5) in Real Madrid (90,6) oddajata žogo z večjo natančnostjo od 90 odstotkov, toda največ golov sta zabila Napoli (25) in Benfica (23), ki premoreta v svojih vitrinah več nogometašev za donosno prodajo. Kdo ve, kam bo segla odškodnina za nakup neapeljskega ostrostrelca Victorja Osimhena, zagotovo bo šlo za trimestno številko. Največ tekem brez prejetega gola – to je pogosto ključno v izločilnih tekmah – je zbral Bayern (7).

Nazadnje leta 2006

Starejši poznavalci so zaznali še eno spremembo – prvič po sezoni 2005/06 bodo igrali v četrtfinalu LP trije italijanski klubi. Nekoč močni akterji s »škornja« so začeli izgubljati sapo pred dvajsetimi leti, iz oligopola klubskih velesil so jih izrinili španski in angleški tekmeci. Tedaj so branili čast Italije Juventus, Inter in Milan – v finalu LP v Parizu je Barcelona premagala Arsenal –, natančno 17 let pozneje bodo poskušali opraviti čim več Napoli, Inter in Milan. V četrtfinalu bodo kar štirje italijanski trenerji: Luciano Spalletti (Napoli), Simone Inzaghi (Inter), Stefano Pioli (Milan) in najtrofejnejši med njimi – Realov strateg Carlo Ancelotti.