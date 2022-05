Italijani vabijo Tadeja Pogačarja na Višarje

Giro d'Italia 2022 je najboljše prihranil za konec. Najprej izjemno gostovanje v Posočju v 19. etapi, nato kraljevsko 20. etapo, ki je na sloviti Marmoladi prinesla najboljšo slovensko uvrstitev in zasuk v boju za rožnato majico, za piko na i pa še sklepno vožnjo na čas v Veroni, po kateri so prvič za kralja italijanskih cest okronali avstralskega kolesarja. Jai Hindley (Bora Hansgrohe) je spisal zgodovino, ko je v sobotni 20. etapi na zadnjem kategoriziranem klancu 105. Gira na Marmolado z enim udarcem kolesarsko nokavtiral dotedanjega nosilca rožnate majice Richarda Carapaza (Ineos) in si prikolesaril skoraj poldrugo minuto prednosti. Pred Hindleyjem je bil sicer ta dan na cesti Domen Novak, edini Slovenec, ki je končal letošnji italijanski krog – začel ga je tudi Jan Tratnik, vendar odstopil po zlomu zapestja v 1. etapi. Novak je tri tedne delal za kapetana ekipe Bahrain Victorious Mikela Lando, ki je dirko končal na 3. mestu, v zaključku predzadnje etape pa je lahko pomislil na svoj dosežek. V zadnjih petih kilometrih vzpona na Marmolado se je podal v lov za vodilnim ubežnikom Alessandrom Covijem (UAE), vendar je Italijan odbil njegov napad. »Drugo mesto je razočaranje, dal sem vse od sebe, da bi zmagal, vendar mi je malo zmanjkalo. Takšno je pač kolesarstvo, prihodnje leto se bom vrnil in dobil etapo,« je 26-letni Novak, ki je Giro končal na 31. mestu, dobil potrditev, da je iz pravega testa za velike dirke. Sklepna vožnja na čas je minila brez drame, etapno zmago je slavil domači as Matteo Sobrero (BikeExchange), Hindley pa je zlahka ubranil rožnato majico. Avstralija je že imela zmagovalca Toura (Cadel Ewans, 2011), ne pa še Gira.

Po 40 letih cilj v Vidmu

Ta je edina od tritedenskih dirk, ki je še ni na slovenskem seznamu lovorik, na katerem so že dva Toura (Tadej Pogačar 2020 in 2021) in tri Vuelte (Primož Roglič 2019, 2020 in 2021). Razlog je preprost, Rogliču se je naskok na zmago leta 2019 (končal je na 3. mestu) ponesrečil, nato pa se tako kot Pogačar ni več menil za Giro, ki je kljub temu zadnji dve leti gostoval pri nas. In zdi se, da se ga ne bomo zlahka znebili, če ne na slovenskih cestah, pa vsaj v neposredni bližini. Po poročanju spletne strani Tuttobiciweb se Enzo Cainero, ki je odgovoren za gostovanja Gira v Furlaniji - Julijski krajini, dogovarja z organizatorji rožnate dirke, da bi se leta 2023 končala v Vidmu. Prej naj bi bila na sporedu gorska vožnja na čas na Svete Višarje. »Etapa na Višarje je odvisna od tega, ali bodo pravočasno zgradili cesto do vrha. Bo Slovenija tudi leta 2023 del Gira? Za zdaj še ni, vendar bo več znanega prihodnji mesec, ko naj bi dorekli potek dirke,« je povedal Rok Lozej, tehnični direktor gostovanj Gira v zadnjih dveh letih. Jasno je, da se Italijani vztrajno k nam ne vračajo le zaradi dobre organizacije in izjemnega navijaškega vzdušja, temveč ker bi radi na start zvabili katerega od največjih slovenskih zvezdnikov. Ko se je Giro leta 1983 nazadnje končal v Vidmu, je zmago slavil Giuseppe Saronni, zdaj član vodstva Pogačarjeve ekipe UAE. »Bližina Slovenije bi lahko vplivala na odločitve mojega Pogačarja. Če bi v Vidmu dobil Giro 40 let za menoj, bi bil to lep dosežek,« je za Tuttobiciweb povedal Saronni.