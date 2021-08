Istrski Šiškar vrgel rokavico Olimpiji

Še pred dobrim mesecem se je zdelo nemogoče, da bi v mestnem nogometnem derbiju velike Olimpije in malega Brava vloga favorita pripadla nedeljskemu gostitelju iz Spodnje Šiške. Ali da bo v minuli sezoni prva kopačka rumenih Mustafa Nukić v zeleno-belem dresu v senci mlajšega vajenca v rumenem dresu Lorena Maružina. Šiškarji so ujeli točkovni in strelski ritem. S točko v Murski Soboti (strelec za 1:1) in dvema zaporednima zmagama proti na papirju favoriziranim Celjanom (2:1) in Domžalčanom (strelec golov za 2:0) se je v ospredje prebil tudi 23-letni Istran Maružin. »Nenavadno, dosegel sem gol z leve strani, z desne in po pobegu po sredini. Manjka mi le še gol z glavo. Nisem jih dosegel prav veliko,« je ob osebni in igralski predstavitvi razkril, kot kaže, načrtovani jesenski junak trenerja Dejana Grabića. In morda tudi dobra naložba Brava, saj je v njegovih rokah in nima statusa posojenega igralca. Spomladi je užival ob Nukićevih potezah, zdaj bo njegov izzivalec.

»Bil je res odličen, zabijal je in podajal. V derbiju bo treba biti še posebno pozoren nanj. A tudi na Aldairja. Še en nekdanji soigralec je bil sijajen. Milan Tučić je imel izjemen nos za gol, redko viden,« je pohvalil igralce, ob katerih se je spomladi še učil. S 183 centimetri Maružin ne spada med nizke igralce, a velja za hitrega in spretnega. »Morda je moja največja odlika hitrost, mislim, da so mi najvišjo izmerili na eni od tekem. Letel sem s 36 km/h,« se je pohvalil prvi strelec Šiškarjev in tudi prvenstva, skupaj s primorsko trojico Maksom Barišićem, Kaheemom Parrisom in Dinom Stančićem. Nesojeni hotelir Ni šala, Maružin prihaja iz naselja Maružini iz rovinjskega zaledja. Njegova nogometna pot je precej pisana. »Poreč, Pazin, zagrebška Lokomotiva, Orijent so klubi, kjer sem iskal nogometno srečo. Pri Bravu, kjer sem se spomladi še spoznaval z okoljem, klubom, soigralci, trenerjem, ki opravlja odlično delo, sem se odlično znašel. Nisem presenečen nad moštvenim učinkom, izpeljali smo odlične priprave, zato sem tudi v formi in upam, da bo še boljša v nadaljevanju prvenstva,« je povedal in izpostavil tekmovalnost v moštvu, ki ga, kot je povedal, močno spodbuja. »Za vsak igralni položaj se potegujeta po dva igralca. Zavedam se, da sem zamenljiv, ampak to je pozitiven pritisk. Konkurenca mora obstajati,« ne beži od odgovornosti napadalec, ki slikovito pojasni trenerjevo taktično postavitev v napadalni liniji. »Ustreza mi igra s tremi deseticami,« je o igri brez klasičnega srednjega napadalca, toda z značilnostmi ustvarjalcev s št. 10 povedal nesojeni hotelir. »Preden sem postal profesionalec, sem vzporedno hodil v službo. Po šolanju na hotelsko-turistični šoli sem deloval v turizmu, tako kot brat Andrea, ki prav tako igra nogomet, a za tretjeligaša Pazinko,« je še razkril Loren, v Ljubljani Podutičan, kjer mu dela družbo tudi pes šarpej in, ko je le mogoče, tudi srčna izbranka.

