Inter zadel sedmico, gre v München

Znameniti stadion San Siro je bil v 98 letih, odkar je bil zgrajen, prizorišče neštetih športnih in drugih spektaklov in tudi na jesen svojega obstoja – v načrtu je njegovo rušenje – ni izgubil svojega čara. Tekma med Interjem in Barcelono je bila še ena tistih, ki se bodo zapisale v nogometno zgodovino in se jih bomo še dolgo spominjali. Ponudila je pravo dramo z dvema zasukoma in srečnim koncem za italijanske prvake, ki so se z golom nepričakovanega junaka Davideja Frattesija v podaljšku s 4:3 zavihteli v finale lige prvakov. Davide Frattesi je bil mož odločitve. FOTO: Alessandro Garofalo /...