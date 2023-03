Imeniten Ilkin podpis pod lepo zimo

Sezona 2022/23 svetovnega pokala v alpskem smučanju bo ostala v prav posebnem spominu naši edini tekmovalki v ženski karavani hitrih disciplin Ilki Štuhec. Po treh letih zdravstvenih težav se je vrnila v družbo najboljših, pod to vznemirljivo leto pa se podpisala kot v najlepšem scenariju – s smukaško zmago na finalu sezone v Andori.

Sklepna tekma vedno znova ponuja drugačna vprašanja med akterji kot med sezono. Razmere so že bližje pomladi, tako je bilo tudi pred dnevi na sicer imenitno izpeljanem tekmovanju za pokal Vitranc, smučarji se ne nazadnje po mesecih zahtevnih preizkušenj borijo z izčrpanostjo.

Toda Mariborčanka, ki se je pred sezono spogledovala tudi s slovesom od športne poti, se je vrhunsko zbrala za zadnji smuk sezone. Tudi spremenljivim razmeram na progi z vetrom se je uspešno zoperstavila, med smučanjem je bila suverena. Dve spoštovanja vredni tekmeci s smukaškega vrha, Nina Ortlieb in Elena Curtoni, sta padli, k sreči hujšega ni bilo. Hitro sta se sami pobrali, a seveda ostali brez uvrstitve.

Zadnji nastop sezone

Ilka je v svojem zadnjem nastopu sezone ugnala tudi vodilno smukačico zime Sofio Goggia, zmagovalko v razvrstitvi discipline. Naša reprezentantka pa je v tem seštevku zasedla 2. mesto, kar je dejansko nad pričakovanji marsikoga tudi med poznavalci. In kot je pred kratkim dejala naša najuspešnejša smučarka doslej Tina Maze, sta odličnim dosežkom botrovali Ilkino počutje in zaupanje v novega opremljevalca.

Naša smukačica se je namreč pred sezono razšla s tistim prejšnjim, novo priložnost je dobila pri nekoč zelo prepoznavnem Kästleju, pri katerem pa so ob svoji vrnitvi na najvišjo tekmovalno raven močno stavili prav na dvakratno svetovno prvakinjo v smuku iz Slovenije.

Slednja se je očitno za poolimpjsko zimo imenitno pripravila in na vrhunski ravni je bila tudi na tej zadnji tekmi. »Zavedala sem se, česa sem sposobna, a takšnega rezultata nisem pričakovala. Razmere so se ves čas spreminjale, nekaj časa je pihalo in potem spet ne. Ko pride čas za tvoj nastop, se preprosto moraš sprijazniti z razmerami. Takoj ob prihodu v cilj sem glede na čas vedela, da sem bila zelo hitra in sem le še čakala na preostale tekmovalke ter uživala. Za menoj je neverjetna sezona. Malce škoda, da jo je že konec, obenem se že veselim naslednje.«

Na stopničkah

Ob Štuhčevi sta bili na stopničkah še Goggia in Lara Gut-Behrami, v skupni razvrstitvi smuka je za Italijanko ter našo reprezentantko bron pripadel Švicarki Corinne Suter.

Zmagovalec zadnjega smuka sezone je bil Avstrijec Vincent Kriechmayr, našemu Roku Ažnohu, ki je ujel zadnji vlak za finale sezone, je pripadlo 25., zadnje mesto, kristalni globus za smukaški seštevek pa je osvojil Aleksander Aamodt Kilde.