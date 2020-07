Ima zlati čevelj, rekorda pa še ne

Leta 2014 je bil Ciro Immobile z 22 goli prvi strelec serie A v dresu Torina.

Prvič najboljši strelec že leta 2014

Cristiano Ronaldo ni najboljši strelec, a ima najboljši odstotek golov na tekmo. FOTO: Reuters

Po trinajstih letih bo imel Rim spet strelskega kralja Evrope. Za večino privržencev calcia iz napačnega kluba: po simbolu Rome in Rima, ki je zlati čevelj kot drugi in zadnji Italijan (leto prej je bil v Bayernovem dresu najboljši, 31 golov) osvojil leta 2007 s 26 goli, se bo s prestižno lovoriko pohvalil napadalec Lazia. Tekmo pred sobotnim koncem italijanskega prvenstva je s 35 goli sam na vrhu lestvice evropskih golgeterjev.Praktičnih možnosti, da bi 30-letnega Neapeljčana iz mesteca Torre Annunziata še lahko prehitel kdo drug, ni več, teoretično je sanjskemu razpletu najbližje. Toda tudi neuničljivi plenilec in zbiralec lovorik se je v 37. kolu serie A vdal. Na Sardiniji ni zabil gola in je pri 31 golih. Ciro se je z enim odlepil od Bayernovega Poljakain tako rekoč potrdil osvojitev zlatega čevlja, ki sta si ga od leta 2010 in z izjemo ene sezone, ko jeprekinil njun dvoboj, izmenjavalain Ronaldo. Argentinec je bil najboljši strelec šestkrat, Portugalec trikrat, četrtič oziroma prvič pa leta 2008 v dresu Manchester Uniteda.Za Immobila velja pravilo bolje pozno kot nikoli. Čeprav prihaja iz Kampanje, mesteca v Neapeljskem zalivu, Napolija kot kluba ni videl niti od blizu. Šele leta 2008 so ga opazili severnjaki, pravzaprav Neapeljčan in tedanji trener Juventusa, zaradi katerega je postal član črno-bele družine in potlej tudi sosednje bikove Torinove.Obetal je veliko, se selil, posojali so ga malo tu, malo tam. Ni prepričal trenerjev niti takrat, ko je bil pri 24 letih prvič capocannoniere v serie A (za Torino je dosegel 22 golov), ni se znašel pri Borussi Dortmund ali pri Sevilli, dokler pod taktirko prefinjenega trenerja in nekoč strelskega lisjaka(a še vedno manj lisičjega od slovitejšega brata) ni dozorel.Od leta 2016 trener in napadalec pišeta uspešno Lazievo poglavje. Ciru gre skoraj vse od nog. V pičlih štirih sezonah je prebil mejo sto golov v serie A, vrhunec je letošnja, ki jo lahko zaokroži z rekordom. Juventusov Argentinecje sezono 2015/16 v dresu Napolija zabelil z rekordnimi 36 goli.Immobile je bil dolgo v senci drugih, tudi od manj učinkovitih napadalcev. Predvsem zaradi ne prav vpadljivega videza ali tehnično dovršenega sloga igre. Njegov trud, voljo in veliko gibanja ter delavnosti vidijo predvsem trenerji. Daje vtis robustnega napadalca, močan je v igri z glavo, ima dober strel, tudi dovolj hiter je.Ciro Immobile ima med vsemi aktivnimi napadalci v italijanskem prvenstvu najboljši odstotek golov na tekmo, 0,60. Oprostite, Ronaldo je seveda izjema, v povprečju zabija 0,83 gola na tekmo.